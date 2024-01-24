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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Djiku gelişmesi! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de Djiku gelişmesi!

        Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında bu akşam RAMS Başakşehir'e konuk olacak. Milli takımdan dönen Djiku, maç kadrosuna alındı

        ahmetselimkul@haberturk.com
        Giriş: 24.01.2024 - 16:51 Güncelleme: 24.01.2024 - 16:54
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        Fenerbahçe'de Djiku gelişmesi!
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        Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında bu akşam RAMS Başakşehir'e konuk olacak.

        Afrika Kupası için milli takıma giden Djiku bir süredir takımdan uzaktı. Gana'nın Afrika Kupası'ndan elenmesinin ardından Djiku, İstanbul'a döndü ve bu akşamki Başakşehir maç kadrosuna dahil edildi.

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