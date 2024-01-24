Fenerbahçe'de Djiku gelişmesi!
Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında bu akşam RAMS Başakşehir'e konuk olacak. Milli takımdan dönen Djiku, maç kadrosuna alındı
ahmetselimkul@haberturk.com
Giriş: 24.01.2024 - 16:51 Güncelleme: 24.01.2024 - 16:54
Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında bu akşam RAMS Başakşehir'e konuk olacak.
Afrika Kupası için milli takıma giden Djiku bir süredir takımdan uzaktı. Gana'nın Afrika Kupası'ndan elenmesinin ardından Djiku, İstanbul'a döndü ve bu akşamki Başakşehir maç kadrosuna dahil edildi.