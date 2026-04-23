Tedesco'nun derbi mağlubiyeti yok!
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, 26 Nisan Pazar günü Galatasaray'a konuk olacak. Şampiyonluk yarışını doğrudan ilgilendiren karşılaşma öncesi sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco da Türkiye'de 6. derbisine çıkacak.
İtalyan teknik adam, Galatasaray ile ilk kez 2018-2019 sezonunda Alman ekibi Schalke 04'ü çalıştırırken rakip oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında oynanan maçlarda İstanbul'da golsüz berabere kalırken, evinde 2-0 kazandı. Tedesco, Fenerbahçe'nin başına geçmesinin ardından da sarı-kırmızılılara karşı 2 maç yaptı. Süper Lig'in ilk yarısında Kadıköy'de oynanan derbi 1-1 beraberlikle sonuçlanırken, Turkcell Süper Kupa finalinde kazanan 2-0'lık skorla Fenerbahçe oldu. 40 yaşındaki teknik adam Galatasaray'a karşı 2 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.
TEDESCO'NUN 6. DERBİSİ
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Galatasaray maçıyla birlikte sarı-lacivertlilerin başında 6. derbisine çıkacak. Tedesco, sarı-kırmızılılara karşı 1 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Beşiktaş ile de 3 kez rakip olan Tedesco'nun takımı, deplasmanda 3-2, iç sahada 1-0'lık skorlarla galibiyete ulaştı. 40 yaşındaki teknik adam, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Beşiktaş karşısında 2-1'lik mağlubiyet aldı.
BÜYÜK MAÇLARDA 5 MAÇTA 13 PUAN TOPLADI
Fenerbahçe, Tedesco yönetiminde bu sezon ligde ezeli rakipleri ile oynadığı maçlarda 13 puan topladı. Beşiktaş'a karşı oynadığı 2 maçı da kazanan sarı-lacivertliler, Galatasaray ile berabere kaldı. Kanarya, Trabzonspor'u ise sahasında 1-0, deplasmanda 3-2'lik skorlarla yendi. Fenerbahçe, bu sezon ezeli rakipleriyle ligde oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak hanesine 13 puan yazdırdı.