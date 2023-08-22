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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Edin Dzeko 12 yıl sonra ilki başardı! - Fenerbahçe Haberleri

        Edin Dzeko 12 yıl sonra ilki başardı!

        Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Edin Dzeko, sezona fırtına gibi başladı. Süper Lig'in ilk 2 haftasını boş geçmeyen 37 yaşındaki Bosna Hersekli yıldız, sarı-lacivertli forma altında kariyerinde 12 yıl sonra bir ilki başardı.

        Uğur Sarıkaya
        usarikaya@haberturk.com
        Giriş: 22.08.2023 - 10:47
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        Fenerbahçe'nin sezon başında Inter'den büyük umutlarla transfer ettiği Edin Dzeko, Türkiye kariyerine harika bir başlangıç yaptı.

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        Sarı-lacivertli teknik heyetin kaptanlık pazubendini teslim ettiği Dzeko, saha içinde takım arkadaşlarına liderlik yaparken, skor anlamında da Fenerbahçe'nin taşıyıcı ismi oldu.

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        Süper Lig'in ilk 2 haftasını boş geçmeyen tecrübeli santrfor, Gaziantep FK ve Samsunspor maçlarında fileleri havalandırarak kazanılan 6 puanda büyük pay sahibi oldu.

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        Attığı gollerle taraftarın sevgilisi haline gelen Dzeko, sarı-lacivertli forma altında 12 yıl sonra bir ilki başardı.

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        Edin Dzeko, 2011 yılından bu yana ilk kez ligin ilk 2 haftasında gol serisi yaptı.

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        Daha önce Manchester City formasıyla 2011-2012 sezonunda Premier Lig'in ilk 2 haftasında Swansea ve Bolton filelerini birer kez havalandıran Dzeko, aynı başarıyı yıllar sonra Fenerbahçe formasıyla tekrarladı.

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        O sezon 25 yaşında olan Dzeko, Premier Lig'i 14 golle tamamlamıştı.

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        Edin Dzeko bu sezon Fenerbahçe formasıyla 2'si ligde, 2'si de Konferans Ligi'nde olmak üzere çıktığı 4 maçta 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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