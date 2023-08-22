Edin Dzeko 12 yıl sonra ilki başardı!
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Edin Dzeko, sezona fırtına gibi başladı. Süper Lig'in ilk 2 haftasını boş geçmeyen 37 yaşındaki Bosna Hersekli yıldız, sarı-lacivertli forma altında kariyerinde 12 yıl sonra bir ilki başardı.
Fenerbahçe'nin sezon başında Inter'den büyük umutlarla transfer ettiği Edin Dzeko, Türkiye kariyerine harika bir başlangıç yaptı.
37 yaşındaki Bosna Hersekli golcü, yaşına yönelik eleştirilere karşı sahada ortaya koyduğu performansla herkesi kendine hayran bıraktı.
Sarı-lacivertli teknik heyetin kaptanlık pazubendini teslim ettiği Dzeko, saha içinde takım arkadaşlarına liderlik yaparken, skor anlamında da Fenerbahçe'nin taşıyıcı ismi oldu.
Süper Lig'in ilk 2 haftasını boş geçmeyen tecrübeli santrfor, Gaziantep FK ve Samsunspor maçlarında fileleri havalandırarak kazanılan 6 puanda büyük pay sahibi oldu.
Attığı gollerle taraftarın sevgilisi haline gelen Dzeko, sarı-lacivertli forma altında 12 yıl sonra bir ilki başardı.
Edin Dzeko, 2011 yılından bu yana ilk kez ligin ilk 2 haftasında gol serisi yaptı.
Daha önce Manchester City formasıyla 2011-2012 sezonunda Premier Lig'in ilk 2 haftasında Swansea ve Bolton filelerini birer kez havalandıran Dzeko, aynı başarıyı yıllar sonra Fenerbahçe formasıyla tekrarladı.
O sezon 25 yaşında olan Dzeko, Premier Lig'i 14 golle tamamlamıştı.
Edin Dzeko bu sezon Fenerbahçe formasıyla 2'si ligde, 2'si de Konferans Ligi'nde olmak üzere çıktığı 4 maçta 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi.