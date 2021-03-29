Fenerbahçe'nin teknik sorumlusu Emre Belözoğlu, basın mensupları ile buluştu...

Erol Bulut'a emeklerinden dolayı teşekkür eden Belözoğlu, "Sezon sonuyla ilgili kafamda herhangi bir plan yok. Sahanın içine girdikten sonra yapmam gerekenin ne olduğunu biliyorum. 10 hafta sonrası için planım, tüm camiamıza ümit vermek ve 7 senedir oluşan sıkıntılı ortamı bir nebze olsun dağıtabilmek" ifadelerini kullandı.

Gelecekle ilgili planlarının sorulması üzerine Belözoğlu, "Hayalim, Türkiye'nin yetiştirdiği en iyi teknik direktörlerden biri olmak" dedi.

Emre Belözoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"30 haftanın bir şablonu var. Bunun bize olumlu ve olumsuz anlamda ne kattığını arkadaşlarla değerlendiriyoruz. Özellikle iç saha performansımızı değiştirmek için çalışıyoruz. Hiç çekinmeden, bildiğimiz yolda, inandığımız değerlerle, Fenerbahçe'nin genlerine daha uygun ve daha hitap eden bir oyun oynatmaya çalışacağız. Erol Bulut'un Fenerbahçe'si, Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'si değil, Fenerbahçe herkesin Fenerbahçe'si... Beşiktaş ile aramızda net olarak 5 puan fark var. Oynanmamış maçı 3 puan olarak görmüyorum.

EROL BULUT'A HİÇ KİMSE KARIŞMADI

Erol hoca benim eski arkadaşım. Birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Maç bitince, değerlendirmelerimizi yaparız. Kendisiyle, bugüne kadar tercihleriyle alakalı veya oyun dizilişiyle alakalı konuşma yapmadım. Başkanımız da Erol hocanın işine karışacak bir adım atmamıştır. Biz hocamıza elimizden geldiğince saha içine konsantre olması için çaba gösterdik. Hiç kimse işine karışmadı.

EKİBE YURT DIŞINDAN BİR KİŞİ KATILACAK

Biraz daha topa sahip, kaptırdığı yerde de Fenerbahçe'nin geçmişte yaşadığı şampiyonluklara uygun yani topu anında kazanacağını hissettiren bir oyun anlayışı göstermek istiyoruz. Fenerbahçe bize gel dediğinde geldik, git dediğinde gittik. Biz Fenerbahçeliyiz. Ekibimize yurt dışından bir kişi katılacak. Belki ligimizi tanıyan bir kişi daha gelecek.

SPORTİF DİREKTÖRLÜK GÖREVİNE DEVAM

Sportif direktör denince akla hemen yeni hocalar ve transferler geliyor. Bu pozisyonun içinde hem hukuksal hem de finansal çok fazla sorumluluk var. O görevimle de ilgilenmeye devam edeceğim. Orada bir çok işimiz, problemlerimiz var.

ÜMİT ÖZAT'A CEVAP

Ümit Özat'la aynı takımda oynamadım ama milli takımda beraber oynadım. Kendisiyle, olayı kişiselleştirebileceğim bir diyaloğum olmadı. Söylemem gereken çok şey olmasına rağmen bugün konuşmak istemiyorum. Fenerbahçe formasını 1 dakika bile giyen herkes benim için değerli. Hiçbir futbolcu arkadaşım için saha dışında bu kadar fütursuzca kelimeler kullanmam. Günün sonunda herkes kendi karakterini sergiler, benim için önemli olan da bu.

İSMAİL KARTAL İLE İLGİLİ GELİŞME YOK

(İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'ye döneceği iddiaları) İsmail Kartal değerli bir ağabeyimdir. Kendisi ile görüşmedim, yönetim kurulumuz da görüşmedi. Erzurumspor'dan ayrılması bizimle alaka bir durum değil.

ENKAZ ALMADIK

Biz, Erol Bulut hocadan enkaz almadık, iyi bir takım aldık. Küçük dokunuşlar yapacağız ve bu takımı geliştireceğiz inşallah. Önce bu takımın mutlu olması gerekiyor. Bunu yapmaya çalışacağız. Her maçı kazanmak için oynayacağız. Bunu net bir şekilde hissettireceğimizi umuyorum.

Biz oluruz ya da olmayız ama başkanımız Ali Koç'un sezon sonrasında da bu yola devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Kendisi de bizi bir şeye layık görür, biz Fenerbahçe için her şeyin içinde olmaya çalışırız.

OZAN TUFAN

Ozan Tufan'a eksiklerini söylüyorum. Bazen üzülüyor, bana kızıyor. O da benim gibi duygusal biri...