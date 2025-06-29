Fenerbahçe'de En-Nesyri'ye dudak uçuklatan teklif!
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'ye rekor bedelle gelen ve sarı-lacivertlilerde 30 gol - 7 asistlik bir performans gösteren Youssef En-Nesyri için, Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal'in ısrarı sürüyor.
Yaz transfer döneminde adından söz ettirecek hamleler yapmak isteyen Al Hilal, Victor Osimhen'i kadrosuna katmak istiyordu.
Arabistan temsilcisi Nijeryalı yıldıza büyük bir teklif sunsa da, şu ana kadar Osimhen'i ikna edebilmiş değil...
Bu görüşmelerin belirsizliğini koruması üzerine Al Hilal, Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri için harekete geçti.
İLK TEMAS KURULDU!
Foot Africa'nın haberine göre; Al Hilal'in teknik direktörü Simone Inzaghi, Faslı yıldızın transferine onayı verdi ve ilk temaslar kuruldu.
TEKLİF 30 MİLYON EURO
Al Hilal, 28 yaşındaki santrfor için 30 milyon Euro'luk teklifle sarı-lacivertlilerin kapısını çaldı.
BEKLENTİ 40 MİLYON EURO
Fenerbahçe yönetimi buna karşın bu teklife olumlu yanıt vermedi ve beklentisinin 40 milyon Euro olduğunu belirtti.
Geçtiğimiz sezon 52 maça çıkan En-Nesyri, 30 gol - 7 asistlik bir performans gösterdi ve 3 bin 190 dakika sahada kaldı.
F.Bahçe ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Faslı yıldızın güncel piyasa değeri ise 24 milyon Euro...