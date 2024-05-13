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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de gözler Aziz Yıldırım'da - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de gözler Aziz Yıldırım'da

        Fenerbahçe'de gözler haziran ayında yapılacak olan seçimli genel kurula çevrildi. Mevcut Başkan Ali Koç, başkan adaylığını duyururken bazı kongre üyeleri de eski başkan Aziz Yıldırım'ın başkan adayı olması için imza toplamaya başladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2024 - 19:15 Güncelleme: 13.05.2024 - 19:15
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        Gözler Aziz Yıldırım'da
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        Fenerbahçe'de gözler haziran ayında yapılacak olan genel kurula çevrildi.

        1998-2018 yılları arasında Fenerbahçe'de başkanlık görevini yürüten Aziz Yıldırım'ın da başkan adayı olması için bazı kongre üyeleri harekete geçti.

        Bazı üyeler, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'na Aziz Yıldırım'ın adaylığı için imzalı beyannameye göndermeye başladı.

        Aziz Yıldırım’ın da başkan adaylığını açıklayacağı iddia edildi.

        Kısa süre içerisinde Yıldırım cephesinden de konuya ilişkin açıklama gelmesi bekleniyor.

        Aziz Yıldırım daha önce yaptığı açıklamada iddialara yanıt vermiş ve adaylık durumunun olması halinde bunu kendisinin duyuracağını dile getirmişti.

        Fenerbahçe'de başkan adaylığı için son başvuru tarihi ise 24 Mayıs.

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