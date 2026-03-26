Fenerbahçe'de hedef Brandt
Fenerbahçe, Alman milli futbolcu Julian Brandt'ı transfer listesine aldı. Sezon sonu Borussia Dortmund'dan ayrılacak olan 29 yaşındaki 10 numaraya Aston Villa ve Roma'nın da talip olduğu öğrenildi
Yeni sezonun kadro planlaması çerçevesinde transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, rotasını Almanya’ya çevirdi.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira’nın haberine göre; Fenerbahçe, Borussia Dortmund forması giyen Alman 10 numara Julian Brandt’ı renklerine bağlamak istiyor.
29 yaşındaki başarılı oyuncuya Fenerbahçe’nin yanı sıra Aston Villa ve Roma’nın da talip olduğu belirtildi.
Borussia Dortmund'dan yapılan açıklamada, sözleşmesi haziranda bitecek olan Brandt ile yeni kontrat konusunda anlaşma sağlanamadığı ve tecrübeli futbolcunun sezon sonunda takımdan ayrılacağı belirtildi.
Alman milli oyuncu; 10 numaranın yanı sıra merkez orta saha, sağ ve sol kanatta da görev yapabiliyor.
Bu sezon Dortmund formasıyla 34 resmi maça çıkan Brandt, 10 gol, 3 asistlik performans sergiledi.