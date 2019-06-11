Fenerbahçe iç transferde ilk imzasını attırdı! 25 yaşındaki kaleci Erten Ersu'nun sözleşmesi bir yıl uzatıldı. Sarı-lacivertlilerin altyapısından yetişen file bekçisi, takımın Antalya'daki devre arası kampında sakatlanmıştı. Fenerbahçe ile olan sözleşmesi Mayıs 2019'da biten Erten'i bu sakatlık adeta yıkmıştı.

Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre iyi bir kamp dönemi geçiren ve teknik heyetten olumlu görüş alan kaleci, sol diz ön çapraz bağlarındaki kopma nedeniyle yıkılmış ancak Ali Koç'un sözleriyle motive olmuştu. Başkan Erten'i "Talihsiz bir sakatlık. Tedavi sürecini Fenerbahçe'de geçirecek ve çok daha iyi geri dönecek" demişti.

BUNUN KARŞILIĞINI VERMEK İSTİYOR!

Haziran 2019'ın ilk bölümü geride kalırken başkan Ali Koç sözünü tuttu ve Erten'in sözleşmesi bir sene daha uzatıldı. Ali Koç'un sözleriyle motive olan ve sözleşme uzatılmasına çok sevinen 25 yaşındaki futbolcu, bunun karşılığını vermek istiyor!