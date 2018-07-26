Atiker Konya, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın talepleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor. Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre Yeşil-Beyazlılar, tecrübeli hocanın çok istediği İsmail Köybaşı için Fenerbahçe'nin kapısını resmi teklifle çalmaya hazırlanıyor.

Sarı-Lacivertliler'in gelen teklifi değerlendirmeye alacağı belirtilirken tecrübeli sol bekin tavrı bu transferde belirleyici olacak. Fenerbahçe ile 1 sene daha sözleşmesi bulunan İsmail'in Konya'ya gitmeye soğuk baktığı belirtilirken transferin gerçekleşmesi halinde Kanarya'nın izleyeceği yol da belli oldu.

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