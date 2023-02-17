Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, geçtiğimiz yıl kadrosuna kattığı Güney Koreli Jin-ho Jo ile profesyonel sözleşme imzaladı
Sarı lacivertliler, 19 yaşındaki futbolcuyu Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdiği kadroya da kaydetti.
Jeonbuk'tan Fenerbahçe'ye bedelsiz şekilde transfer olan Jin-Ho Jo, Fenerbahçe U-19 takımı ile çıktığı 29 karşılaşmada 2 gol ve 4 asist kaydetti.
Orta sahanın ortasında görev alan futbolcu, Güney Kore Milli Takımı alt yaş kategorilerinde de forma giyiyor.
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