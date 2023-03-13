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Fenerbahçe'de kadro değişiyor! Sevilla maçında iki yıldız sahaya çıkıyor

Fenerbahçe'de tüm gözler UEFA Avrupa Ligi'ndeki Sevilla maçına çevrilmiş durumda. İlk maçın özellikle ilk yarısında birçok pozisyona giren ancak ikinci devrede kalesinde gördüğü gollerle sahadan 2-0 mağlup ayrılan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, kadroda iki önemli değişiklik yapmayı planlıyor.

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  • Fenerbahçe'de kadro değişiyor! Sevilla maçında iki yıldız sahaya çıkıyor

    Süper Lig'de haftayı 'bay' geçen Fenerbahçe'de tüm dikkatler UEFA Avrupa Ligi'ndeki Sevilla maçına çevrildi. 
  • Fenerbahçe'de kadro değişiyor! Sevilla maçında iki yıldız sahaya çıkıyor

    İspanya'da oynadığı ilk maçta rakibine şanssız şekilde 2-0 mağlup olan sarı-lacivertliler, evinde oynayacağı rövanşta turu geçmenin hesaplarını yapıyor. 
  • Fenerbahçe'de kadro değişiyor! Sevilla maçında iki yıldız sahaya çıkıyor

    Teknik direktör Jorge Jesus, zorlu mücadele öncesi kadroyu şekillendirmeye başladı. 
  • Fenerbahçe'de kadro değişiyor! Sevilla maçında iki yıldız sahaya çıkıyor

    CRESPO DIŞARI, ZAJC İÇERİ!

    Portekizli teknik adamın orta sahada Crespo'nun yerine Miha Zajc'a göre vermeyi düşündüğü öğrenildi. 
  • Fenerbahçe'de kadro değişiyor! Sevilla maçında iki yıldız sahaya çıkıyor

    İlk mücadelenin ikinci yarısında Sevilla'nın baskısı karşısında oyundan düşen Portekizli futbolcunun rövanşta kulübede olacağı bildirildi. 
  • Fenerbahçe'de kadro değişiyor! Sevilla maçında iki yıldız sahaya çıkıyor

    Jesus, kritik karşılaşmada Zajc'ın hücum gücünden yararlanarak gol yollarında bir alternatif daha yaratmak istiyor.
  • Fenerbahçe'de kadro değişiyor! Sevilla maçında iki yıldız sahaya çıkıyor

    Orta sahadaki diğer isimler Arao ve İrfan Can'ın ise rövanşta forma giymesine kesin gözüyle bakılıyor. 
  • Fenerbahçe'de kadro değişiyor! Sevilla maçında iki yıldız sahaya çıkıyor

    KING'İN YERİNE BATSHUAYI

    Öte yandan Jesus, forvet hattında da değişikliğe gidecek. İlk maçta net fırsatları harcayan Joshua King'e kulübe yolu gözüktü... 
  • Fenerbahçe'de kadro değişiyor! Sevilla maçında iki yıldız sahaya çıkıyor

    Jesus'un, Norveçli futbolcunun yerine sakatlığını atlatan ve hazır hale gelen Michy Batshuayi'yi ilk 11'de sahaya sürmesi bekleniyor. 
  • Fenerbahçe'de kadro değişiyor! Sevilla maçında iki yıldız sahaya çıkıyor

    Batshuayi'nin ileri uçtaki partnerliğini ise takımın en golcü ismi  Enner Valencia yapacak. 
  • Fenerbahçe'de kadro değişiyor! Sevilla maçında iki yıldız sahaya çıkıyor

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