Fenerbahçe fırsat peşinde!

Ligin ilk devresini 16 puanla 17. sırada küme düşme hattında tamamlayan Fenerbahçe, yaz transfer döneminde yaptığı hatayı tekrarlamak istemiyor! Hummalı bir çalışma içerisinde bulunan sarı-lacivertliler piyasadaki birçok yıldıza göz dikerken bunun sebebi de belli oldu! İşte o yıldızların şifresi!