Öne Çıkanlar

Fenerbahçe fırsat peşinde!

01.01.2019 - 11:12 | Güncelleme:

Ligin ilk devresini 16 puanla 17. sırada küme düşme hattında tamamlayan Fenerbahçe, yaz transfer döneminde yaptığı hatayı tekrarlamak istemiyor! Hummalı bir çalışma içerisinde bulunan sarı-lacivertliler piyasadaki birçok yıldıza göz dikerken bunun sebebi de belli oldu! İşte o yıldızların şifresi!

  • 1 Fenerbahçe'de listede yer alan yıldızların şifresi de ortaya çıktı!
    1 | 16

    Adı birçok yıldızla anılan Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki bu yoğunluğun arkasında yatan sebep ortaya çıktı.

  • 2 Fenerbahçe'de listede yer alan yıldızların şifresi de ortaya çıktı!
    2 | 16

    Sarı-Lacivertliler, transfer piyasasında hakim olmak için sözleşmesi sona ermek üzere olan ve boşta kalan yıldızları mercek altına aldı.

     

  • 3 Fenerbahçe'de listede yer alan yıldızların şifresi de ortaya çıktı!
    3 | 16

    Kabus gibi geçen Süper Lig'in ilk yarısının ardından ikinci yarıda ayağa kalkmak isteyen başkan Ali Koç ve kurmayları, gelecek sene şampiyon olmak için fırsat transferlerine öncelik veriyor.

     

     

  • 4 Fenerbahçe'de listede yer alan yıldızların şifresi de ortaya çıktı!
    4 | 16

    İlk yarıdaki kötü performanstan ötürü tüm eleştiri oklarının hedefinde olan sportif direktör Damien Comolli de aynı hataları tekrarlamamak için ince eleyip sık dokuyor.

     

     

  • 5 Fenerbahçe'de listede yer alan yıldızların şifresi de ortaya çıktı!
    5 | 16

    Fransız futbol adamı, sezon başındaki transfer fiyaskolarını bir anlamda affettirmek için yoğun çaba içerisinde...

  • 6 Fenerbahçe'de listede yer alan yıldızların şifresi de ortaya çıktı!
    6 | 16

    Bu nedenle de birçok yıldızın adı Fenerbahçe ile anılıyor. İşte ligin ikinci yarısının bitimiyle Fenerbahçe'nin gündemine giren o yıldızlar:

  • 7 Fenerbahçe'de listede yer alan yıldızların şifresi de ortaya çıktı!
    7 | 16

    Anderson Talisca

  • 8 Fenerbahçe'de listede yer alan yıldızların şifresi de ortaya çıktı!
    8 | 16

    Fellaini

  • 9 Fenerbahçe'de listede yer alan yıldızların şifresi de ortaya çıktı!
    9 | 16

    Fabregas

  • 10 Fenerbahçe'de listede yer alan yıldızların şifresi de ortaya çıktı!
    10 | 16

    Mangala

     

  • 11 Fenerbahçe'de listede yer alan yıldızların şifresi de ortaya çıktı!
    11 | 16

    Facundo Ferreyra

  • 12 Fenerbahçe'de listede yer alan yıldızların şifresi de ortaya çıktı!
    12 | 16

    Çağlar Söyüncü

  • 13 Fenerbahçe'de listede yer alan yıldızların şifresi de ortaya çıktı!
    13 | 16

    Moses

  • 14 Fenerbahçe'de listede yer alan yıldızların şifresi de ortaya çıktı!
    14 | 16

    Balotelli

  • 15 Fenerbahçe'de listede yer alan yıldızların şifresi de ortaya çıktı!
    15 | 16

    Fousseni Diabate

  • 16 Fenerbahçe'de listede yer alan yıldızların şifresi de ortaya çıktı!
    16 | 16

    Cristian Lema

 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0