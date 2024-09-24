Fenerbahçe'de Mourinho 11'i değiştiriyor!
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Union Saint-Gilloise maçına odaklandı. Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun, bu mücadelede ilk 11'de değişikliğe gitmesi bekleniyor.
Galatasaray derbisindeki mağlubiyeti geride bırakıp UEFA Avrupa Ligi'ndeki Union Saint-Gilloise maçına konsantre olmak isteyen Fenerbahçe'de, teknik direktör Jose Mourinho’nun kadroda bazı değişiklikler yapması bekleniyor.
Sezon başından beri rakibe göre farklı sistemler deneyen ve çift forvetle de sahaya çıkan Mourinho’nun, bu kez orta sahada değişikliklere gideceği düşünülüyor.
Fred’in performansından memnun olan ve onu asla göz ardı etmeyen Portekizli teknik adam, İsmail Yüksek’i zaman zaman yedek bırakıp, yeni transfer Sofyan Amrabat’a forma şansı vermeyi planlıyor.
Hem Fiorentina’da hem de Fas Milli Takımı'nda maçlara çıkan deneyimli futbolcunun, uyum sürecini atlattığı belirtiliyor.
Derbiye damga vuran bir diğer isim ise Edin Dzeko oldu. Tecrübeli golcü, takımın yenilmesine rağmen penaltıdan attığı golle skorer kimliğini sürdürdü.
Ancak büyük umutlarla 20 milyon Euro'ya Sevilla'dan transfer edilen En-Nesyri, beklentileri bir türlü karşılayamıyor.
Özellikle Galatasaray derbisinde kaçırdığı net gol fırsatları, Fenerbahçe taraftarında hayal kırıklığı yarattı.
Öte yandan, sezon başında Jose Mourinho’nun gözden çıkardığı isimlerden biri olarak gösterilen Cengiz Ünder, antrenman performansıyla hocasını etkilemeyi başardı.
Mourinho, Avrupa listesine de dahil ettiği milli futbolcunun, ilerleyen haftalarda daha fazla forma şansı bulması bekleniyor.