Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigFenerbahçe
ABONE OL

Fenerbahçe'de olağan yüksek divan kurulu toplantısı, 24 Nisan'da seçimsiz yapılacak

Fenerbahçe Kulübü'nde olağan yüksek divan kurulu toplantısı, 24 Nisan Cumartesi günü seçimsiz yapılacak

Fenerbahçe'de olağan yüksek divan kurulu toplantısı, 24 Nisan'da seçimsiz yapılacak
AA

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, bu dönemde yapılması gereken divan kurulu başkanlık seçiminin ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gelecek yıl gerçekleştirileceği kaydedildi.

Toplantının 24 Nisan Cumartesi günü 10.30-13.30 saatleri arasında çevrim içi gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, tüzüğün 47 (2) maddesi uyarınca Nisan 2021 döneminde divan kurulu başkanlığı seçimlerinin de yapılması gerektiği hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle devletimizin aldığı idari kararlar çerçevesinde, dernek toplantı ve etkinlikleri yüksek risk grubunda olan İstanbul ilinde azami kişi sayısı 300'ü geçmemek üzere sınırlı sayıda kişinin katılımı ile fiziken gerçekleştirilebilmektedir. Söz konusu idari kararların yanı sıra kulübümüzce bu konuda ilgili kurum ve yetkililerle görüşmeler de gerçekleştirilmiştir. Yapılan görüşmeler ve mevcut idari kararlar neticesinde; derneğimiz toplantısına katılabilecek kişi sayısı da göz önünde bulundurularak divan kurulu başkanlığı seçimini ertelemiş bulunmaktayız. Yine yetkililerle yapılan görüşmelerde önümüzdeki yılın da pandemi gölgesinde geçeceği anlaşıldığından, şu aşamada seçimimizi, koşulların elverişli ve uygun olacağı öngörülen Nisan 2022 döneminde gerçekleşecek divan kurulu toplantısında yapma kararı almış bulunmaktayız."

Toplantının fiziken yapılabilmesi adına olumlu gelişmelerin yaşanması halinde ilan edilen tarih konusunda tekrar değerlendirme yapılabileceği de aktarıldı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Emre Belözoğlu: "Fenerbahçe forması giyen herkesin arkasında durmaya devam edeceğiz"
FUTBOLSoyunma odasında neler söyledi?
Gaziantep Süper Lig'i ilk 5'te tamamlamak istiyor
FUTBOLGaziantep'in hedefi ilk 5!
Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları
FUTBOL"Ruhum karardı, işkence çektim"
Fatih Terim'in Karagümrük planı hazır!
FUTBOLFatih Terim'in Karagümrük planı hazır!
Fenerbahçeli Barış Sungur lig bitmeden amatöre düştü
FUTBOLBarış Sungur amatöre düştü
Mesut Özil, takımla çalıştı
FUTBOLMesut Özil müjdesi
Top toplayıcı, Riccardo Calafiori’nin suratına top fırlattı
FUTBOLTop toplayıcıdan olay hareket!
Fenerbahçe'nin gol sıkıntısı devam ediyor
FUTBOLGol sıkıntısı devam ediyor
Fenerbahçe ve Türk sporunun efsane isimlerinden Can Bartu, kabri başında anıldı
FUTBOLCan Bartu, kabri başında anıldı
Trabzonsporlu Edgar Ie: Bu takım savaşmaya devam edecek
FUTBOL"Bu takım savaşmaya devam edecek"