Fenerbahçe'de sakatlık şoku: Marco Asensio
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Fenerbahçe'de Marco Asensio sakatlanarak oyuna devam edemedi.
Giriş: 05.04.2026 - 20:33
Trendyol Süper Lig'in 28. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı ağırladı.
Sarı-lacivertlilerde Marco Asensio, 21. dakikada Hyeon-gyu Oh'un müdahalesi sonrası yerde kaldı.
İspanyol yıldız sahada kendini denese de oyuna devam edemedi ve yerini 24. dakikada Fred'e bıraktı.
