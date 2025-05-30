Fenerbahçe'de savunmada büyük düşüş!

Trendyol Süper Lig’in ilk yarısında sergilediği savunma performansıyla alkış toplayan Fenerbahçe, sezonun son düzlüğünde bu istikrarını sürdüremedi.

Jose Mourinho yönetiminde lige fırtına gibi başlayan sarı-lacivertliler, ilk devre boyunca ‘en az gol yiyen takım’ unvanını elinde bulunduruyordu.

HT Spor muhabiri Esra Köse'nin haberine göre; Fenerbahçe, son 10 resmi maçında kalesinde tam 17 gol görerek, şampiyonluk ve kupa hedeflerinden uzaklaştı.

Ancak bu güçlü başlangıç, sezonun finaline taşınamadı. Özellikle son dönemdeki savunma zaafları dikkat çekici bir hal aldı.

Ligin 37. haftasında daha önce küme düşmesi kesinleşen Hatayspor’a deplasmanda 4-2 mağlup olan sarı-lacivertliler, bu yenilgiyle birlikte savunma performansındaki çöküşü bir kez daha gözler önüne serdi.

Mourinho’nun takımında son haftalarda yaşanan bireysel hatalar ve savunma hattındaki uyumsuzluklar, sezonun kırılma anlarından biri oldu.

Fenerbahçe, biri Türkiye Kupası olmak üzere son 10 resmi maçta 6 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti.