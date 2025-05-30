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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de savunmada büyük düşüş! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de savunmada büyük düşüş!

        Sezonun ilk yarısında en az gol yiyen takım olan Fenerbahçe, sezon sonuyla bu ünvanını kaybetti... Savunmada yaşanan düşüş, şampiyonluk kaybındaki en önemli etkenlerden biri oldu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2025 - 12:09 Güncelleme: 30.05.2025 - 12:09
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        Savunmada büyük düşüş!
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        Trendyol Süper Lig’in ilk yarısında sergilediği savunma performansıyla alkış toplayan Fenerbahçe, sezonun son düzlüğünde bu istikrarını sürdüremedi.

        Jose Mourinho yönetiminde lige fırtına gibi başlayan sarı-lacivertliler, ilk devre boyunca ‘en az gol yiyen takım’ unvanını elinde bulunduruyordu.

        Ancak bu güçlü başlangıç, sezonun finaline taşınamadı. Özellikle son dönemdeki savunma zaafları dikkat çekici bir hal aldı.

        HT Spor muhabiri Esra Köse'nin haberine göre; Fenerbahçe, son 10 resmi maçında kalesinde tam 17 gol görerek, şampiyonluk ve kupa hedeflerinden uzaklaştı.

        Bu süreçte alınan sonuçlar, sezon başındaki güçlü savunma kimliğinin adeta izlerini kaybettirdi.

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        Ligin 37. haftasında daha önce küme düşmesi kesinleşen Hatayspor’a deplasmanda 4-2 mağlup olan sarı-lacivertliler, bu yenilgiyle birlikte savunma performansındaki çöküşü bir kez daha gözler önüne serdi.

        Mourinho’nun takımında son haftalarda yaşanan bireysel hatalar ve savunma hattındaki uyumsuzluklar, sezonun kırılma anlarından biri oldu.

        Fenerbahçe, biri Türkiye Kupası olmak üzere son 10 resmi maçta 6 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti.

        Bu süreçte rakip filelere 26 gol göndermeyi başarsa da, yediği 17 golle defansif anlamda sınıfta kaldı.

        Sezonun kritik döneminde alınan bu sonuçlar, hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası hedeflerinin ellerinden kaymasına neden oldu.

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