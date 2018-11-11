Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile Alanyaspor'u karşı karşıya getiren maçta Şener Özbayraklı sakatlık geçirdi. 53. dakikada sakatlığı nedeniyle oyundan alınan Şener Özbayraklı'nın yerine İsmail Köybaşı maça dahil oldu. Mücadele ön liberoda başlayan Isla, bu değişikliğin ardından sağ beke geçerken İsmail Köybaşı ön liberoda görev aldı.

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