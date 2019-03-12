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VALBUENA VE SOLDADO BELİRSİZ

Valbuena ve Soldado'nun sezon sonunda kontratları sona eriyor ancak 2 oyuncunun da 'belli sayıda maça çıkarsa sözleşmesi 1 sezon uzar' maddesi bulunuyor. Oyuncular bu şartları karşılarsa takımda kalacaklar, yoksa sözleşme teklifi yapılmayacak.