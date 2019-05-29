Fenerbahçe'de sezonun sona ermesiyle yaprak dökümü devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde Roman Neustadter, Andre Ayew ve Mathieu Valbuena'dan sonra bir oyuncu daha veda niteliğinde bir paylaşım yaptı. Kanarya'nın İspanyol golcüsü Roberto Soldado, Instagram hesabından toplanmış eşyalarının fotoğrafını paylaştı. Yeni kontrat önerilmeyen tecrübeli futbolcu, 2 sezonda Kanarya'da çıktığı 59 maçta 19 gol ve 11 asist üretti.

GETAFE'YE GİDİYOR

Fenerbahçe'den ayrılan Roberto Soldado'nun yeni adresi de belli oldu. 34 yaşındaki futbolcunun La Liga ekiplerinden Getafe ile anlaştığı öğrenildi.