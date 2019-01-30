Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri

TOLGAY-ŞENER TAKASI TAMAM
Yeni Malatyaspor galibiyeti ile hayata dönen Fenerbahçe, yeni transferlerle ikinci yarıda üst sıralara tırmanmak için çalışmalarında sona yaklaştı. Sarı-Lacivertliler, Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Tolgay Arslan konusunda ezeli rakibini transfer için sonunda ikna etti.
Başkanlar düzeyinde ilerleyen görüşmelerde Beşiktaş cephesi, Tolgay'a karşılık Şener Özbayraklı artı 2.5 milyon Euro'luk teklifi kabul etti.
Tolgay'ın Beşiktaş'taki alacaklarının bir kısmından da vazgeçtiği öğrenilirken Şener'in de Siyah-Beyazlılar'la el sıkışması halinde transfer resmi olarak açıklanacak.
İki oyuncunun resmi Instagram hesaplarından Beşiktaş ve Fenerbahçe yazılarını kaldırması bu transferin kesin olarak bittiği şeklinde yorumlandı.
FORVETE CASTILLO GELİYOR
Fenerbahçe, forvet konusunda da önemli bir adım attı.
Sarı-Lacivertliler, Benfica forması giyen Nicolas Castillo'yu satın alma opsiyonlu kiralama konusunda oyuncu ve kulübüyle her konuda anlaşmaya vardı.
Portekiz ekibi ile aradaki ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından 1.5 yıllığına resmen kiralanacak.
SLIMANI YOLCU, ADEBAYOR BEKLENİYOR
Kanarya'nın transfer bombaları bunlarla sınırlı değil.
Fenerbahçe, beklentilerin altında kalan Islam Silmani ile yollarını ayırıyor.
Cezayirli futbolcunun Premier Lig'den Cardiff City'ye ya da La Liga temsilcisi Sevilla'ya önümüzdeki saatlerde imza atması bekleniyor.
Slimani ile Adebayor'u takas etmek için Medipol Başakşehir'l temaslarda bulunan Sarı-Lacivertliler'in Slimani gitse de Togolu golcüden vazgeçmediği öğrenildi.
Transfer dönemi bitene kadar Adebayor için nabız yoklamaya devam etmeyi amaçlayan Fenerbahçeli yöneticiler, tecrübeli futbolcuyu uygun bir bonservisle kadroya katmayı hedefliyor.
ORTA SAHA İÇİN 2 YILDIZA MARKAJ
Tolgay Arslan'ın ardından orta sahaya bir takviye daha yapmak isteyen Sarı-Lacivertliler'in bu bölge için en çok istediği iki isim Leroy Fer ve Danny Drinkwater.
Sportif direktör Damien Comolli, Leroy Fer için Swansea ile Drinkwater için ise Chelsea ile yaptığı görüşmelerde büyük ölçüde anlaşma sağladı.
Ancak oyuncuların Fenerbahçe'ye ilk etapta soğuk bakması transferdeki tek engel olarak gözüküyor.
Transfer dönemi bitene kadar iki yıldızı da yakından takip edecek olan Fenerbahçe'nin Leroy Fer ya da Drinkwater'ın ikisine ya da birine resmi imzayı attırması bekleniyor.
SERDAR AZİZ İÇİN SON SAATE KADAR PRES
Fenerbahçe, Galatasaray'ın bonservis bedeli istemesi nedeniyle görüşmelerin tıkandığı Serdar Aziz'den de vazgeçmiş değil.
Oyuncuyla her konuda anlaşsa da Sarı-Kırmızılı takımın serbest bırakmadığı Serdar için son saate kadar temaslar sürecek.
Sarı-Lacivertliler, tıpkı Tolgay Arslan'da olduğu gibi Serdar transferinin de olumlu sonuçlanacağını ve Galatasaray'ın inadının kırılacağını düşünüyor.
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