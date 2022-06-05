Geride bıraktığımız sezon başında Slovak ekibi Dunajska Strada'ya katılan oyuncu burada 7 maçta 2 gol 3 asist üretti. Şubat ayında ise Rus ekibi Khimki'ye gitti. Rusya Ligi'nde ise 3 maçta 2 gol attı ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın ardından ayrıldı ve kendisine tanınan hak kapsamında Fransız ekibi Metz'e kiralandı.