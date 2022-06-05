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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor. 13 Haziran'da sezonu açacak olan Kanarya için transfer iddiaları art arda geliyor!

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  • 01
    Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri!

    Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un göreve başlamasının ardından tüm gözler transfere çevrildi.
  • 02
    Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri!

    İmza töreninde konuşan Jesus transferle ilgili şunları söyledi:
  • 03
    Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri!

    "Takımın içinde bulunduğu durumun farkındayım. Alacağımız bazı oyuncular, Türkiye'de çok fazla tanınmıyor olabilir. Crespo gibi... Futbolda her zaman istediğiniz oyuncuları alamayabilirsiniz. 
  • 04
    Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri!

    Burada bir kadro devrimi yapmayacağız. 4-5 oyuncu almak için uğraşacağız. Planlama hakkında çok toplantı yaptık. Kulübüm maddi imkanları içerisinde elimizden geleni yapacağız. 
  • 05
    Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri!

    Hem bireysel hem kolektif olarak takımla ilgili analizlerimizi yaptık. Fenerbahçe'nin kaliteli oyuncuları var. Ofansif anlamda belirleyici olacak oyunculara odaklanacağız. Yetenekli oyuncuların yeteneğini sahaya yansımasını sağlamamız gerekiyor. Futbolda bireysel oyunu, kolektif oyunla birleştirmeniz gerekiyor."
  • 06
    Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri!

    İDDİALAR GELİYOR

    Sarı-lacivertli takımın Real Betis'ten William Carvalho ile ilgilendiği öne sürülmüştü.
  • 07
    Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri!

    Ön libero pozisyonunda oynayana Carvalho'nun ardından benzer tipte bir oyuncunun daha Fenerbahçe'nin radarında olduğu belirtildi.
  • 08
    Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri!

    Kanarya'nın Belçika ligi ekiplerinden Lommel'de top koşturan Vinicius Souza'yı istediği kaydedildi.
  • 09
    Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri!

    Jesus'un Flamengo'dan tanıdığı Brezilyalı oyuncuyla PSV ve Club Brugge gibi takımların da ilgilendiği aktarıldı.
  • 10
    Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri!

    SOL KANAT İÇİN LİNO!

    İspanyol basınından Mundo Deportivo'nun haberine göre; Fenerbahçe, Gil Vicente'de forma giyen Brezilyalı kanat oyuncusu Samuel Lino'yu gündemine aldı. 
  • 11
    Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri!

    Haberde, 22 yaşındaki oyuncuyu Atletico Madrid'in uzun süredir istediği ve İspanyol ekibinin bu transferde favori olduğu yazılırken, Portekiz ekibi Sporting Lizbon'un ve Fenerbahçe'nin de Lino'yu kadroya katmak için girişimlere başladığı ifade edildi. 
  • 12
    Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri!

    Ayrıca Fenerbahçe'nin Lino transferine, Jorge Jesus'un resmiyete dökülmesinin ardından ağırlık verildiği belirtildi. 
  • 13
    Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri!

    TRABZONSPOR'LA YARIŞ!

    Fransız basınından Homme Du Match'ın haberine göre; geride bıraktığımız sezonun son bölümünü Fransız ekibi Metz'te geçiren 25 yaşındaki hücum oyuncusu Didier Lamkel Ze ile Türkiye'den Fenerbahçe ve Trabzonspor ilgileniyor. Kamerunlu oyuncu için Fenerbahçe'nin teklif yapmaya hazır olduğu iddia edildi.
  • 14
    Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri!

    Söz konusu haberde Fenerbahçe'nin futbolcu için 5 milyon Euro gibi bir teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi. Didier Lamkel Ze'nin Antwerp ile 2023 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.
  • 15
    Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri!

    Geride bıraktığımız sezon başında Slovak ekibi Dunajska Strada'ya katılan oyuncu burada 7 maçta 2 gol 3 asist üretti. Şubat ayında ise Rus ekibi Khimki'ye gitti. Rusya Ligi'nde ise 3 maçta 2 gol attı ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın ardından ayrıldı ve kendisine tanınan hak kapsamında Fransız ekibi Metz'e kiralandı.
  • 16
    Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri!

    AURELİO SÜRPRİZİ

    Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un teknik direktörlüğe gelmesinin ardından, Mehmet Aurelio'nun sarı-lacivertli kulübe geri döneceği öne sürüldü.
  • 17
    Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri!

    Brezilya basınından Globo'nun haberine göre, Jorge Jesus ile kulübün yeni bir yapılanması olacağı belirtildi. Haberde bu yeni yapılanma içerisinde Mehmet Aurelio'nun da yeni futbol menajeri olacağı ifade edildi.
  • 18
    Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri!

    Futbolculuğu döneminde 2003-2008 arası Fenerbahçe forması giyen Mehmet Aurelio, 2019-2020 sezonunda ise sarı-lacivertlilerde teknik direktör Erol Bulut'un yardımcısı olarak görev yapmıştı.

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