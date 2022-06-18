Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri!

Fenerbahçe'de transfer konusunda sıcak gelişmeler yaşanırken kadro dışı bırakılan Mesut Özil'in menajerinden de flaş bir açıklama geldi! İşte Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri!

ABONE OL
  • 01
    Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri!

    Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de gündem transfer...
  • 02
    Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri!

    Lincoln ve Bruma'nın takıma katıldığı sarı-lacivertlilerde yeni transferler için çalışmalar devam ediyor.
  • 03
    Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri!

    FORVET UKRAYNA'DAN!

    Fransız basını, Fenerbahçe'nin Shakhtar Donetsk'te forma giyen Lassina Traore ile ilgilendiğini öne sürdü.
  • 04
    Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri!

    2026'ya kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun kiralık olarak Fenerbahçe'ye gidebileceği belirtildi.
  • 05
    Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri!

    Şu sıralarda tedavisi süren oyuncunun eylül ayına kadar sahalara dönebileceği kaydedildi.
  • 06
    Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri!

    Traore, 2021 yazında Ajax'tan Shakhtar'a 10 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.
  • 07
    Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri!

    KANAT İÇİN YENİ ADAY!

    Bruno Henrique'nin sakatlanmasının ardından arayışa giren Fenerbahçe'nin gündeminde birçok yeni isim var.
  • 08
    Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri!

    Kanarya'nın Premier Lig ekibi Aston Villa'da fazla forma şansı bulamayan Bertrand Traore ile ilgilendiği iddia edildi.
  • 09
    Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri!

    2020'de 18.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Lyon'dan transfer edilen oyuncunun kiralık olarak sarı-lacivertli takıma transfer olabileceği aktarıldı.
  • 10
    Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri!

    MESUT İÇİN FLAŞ AÇIKLAMA!

    Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon kadro dışı bırakılan ve Jorge Jesus tarafından da takıma dahil edilmeyen Mesut Özil için açıklama geldi.
  • 11
    Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri!

    Mesut'un menajeri Erkut Söğüt, İngiliz basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu! Söğüt'ün sözleri şöyle:
  • 12
    Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri!

    "Mesut'un bundan sonra başka bir takımda oynayacağını sanmıyorum. Fenerbahçe'de sözleşmesinin bitmesine iki yıl daha var, eğer mecbur kalırsa başka kulüp aramaktansa emekli olma olasılığı daha yüksek.
  • 13
    Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri!

    Mesut, futboldan sonra e-spora daha fazla girecek, belki de profesyonel bir e-spor oyuncusu olacak. Kendi takımı ve oyuncuları var. Dürüst olmak gerekirse, Fortnite'da gerçekten iyi ve bence bir gün yarışırsa şaşırmam."
  • 14
    Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri!

    KİMLER GİDECEK?

    TRT Spor'un haberine göre; sarı-lacivertli ekibin kadrosunda yeni transferlerle 18 yabancı oyuncu bulunuyor. Altyapıdan kadroya dahil edilen futbolcularla Fenerbahçe'nin toplam oyuncu sayısı 45'e yükseldi. Yapılması beklenen en az 3 transfer ile bu rakam daha da artacak.
  • 15
    Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri!

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sadece 28 futbolcuya A Takım listesinde lisans veriyor. Altyapıda bulunan genç oyuncuların ise oynamak için bu listede olmalarına gerek yok. Ancak yine de sayısı 34'e ulaşan sözleşmeli futbolculardan birkaçıyla yolların ayrılması gerekiyor.
  • 16
    Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri!

    Özellikle gönderilmesi düşünülen yabancı oyuncuların bazıları yüksek maaşları nedeniyle ayrılmak istemiyor. Şimdiye kadar bu futbolcuların çoğuna ciddi bir teklif gelmedi. Max Meyer, Lemos, Caulker, Tisserand, Gustavo, Samatta ve Novak gibi isimlerin gitme olasılığı yüksek.
  • 17
    Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri!

    Kim Min Jae’nin ise cazip teklifler nedeniyle takımdan ayrılması gündemde. Yerli futbolculardan da kadro dışı kalan Mesut Özil ve Ozan Tufan ile de vedalaşılması planlanıyor.
  • 18
    Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri!

    Bu futbolcuların yanı sıra geç oyuncular Çağtay Kurukalıp, Muhammed Gümüşkaya ve Burak Kapacak'ın kiralık olarak gönderilmesi bekleniyor.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.