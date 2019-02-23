UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Rusya'nın Zenit takımına karşı ilk maçı evinde 1-0 ile geçen sarı-lacivertliler, rövanşta ise bekleneni veremedi ve rakibine 3-1 yenilerek Avrupa'ya veda etti. Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nın ardından UEFA Avrupa Ligi'ne de veda ederek taraftarını hayal kırıklığına uğrattı.

Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre Fenerbahçe’de Zenit mağlubiyeti sonrası soyunma odasında yüne büyük hüsran yaşandı. Neredeyse her oyuncunun basit bireysel hatalar yaptığı maçta soyunma odasında her oyuncu neredeyse özür diledi. Yapılan bireysel hatalar sonucu tur Rus temsilcisine giderken futbolcular eleyebilecekleri bir takıma kaybettikleri için büyük bir çöküş yaşadı.

TAKTİKSEL DEĞİŞİKLİK DEĞİL, OYUNCU FARKI

Fenerbahçe çok kötü başladığı Zenit maçının ilk 3 dakikasında rakibe 3 şans tanırken 4. dakikada kalesinde golü gördü. Daha sonra yine çok basit bir golle 2-0 geriye düşen Fenerbahçe Mehmet Topal’ın golüyle soyunma odasına tur elinde gitmeyi başardı. Devre arasında maç başındaki taktik anlayışından farklı bir anlayışa gitmeyen Sarı-Lacivertliler Tolgay’ın bireysel katkısıyla istediğini yapabilmeyi başardı. Pas oyununu oynayabilmeyi başaran Kanarya oyun kontrolünü eline alsa da yine bireysel hata sonucu turu rakibine verdi.