        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Stuttgart mesaisi sürüyor! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'de Stuttgart mesaisi sürüyor!

        UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Almanya ekibi Stuttgart ile karşılaşacak Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2025 - 14:43 Güncelleme: 21.10.2025 - 14:43
        Fenerbahçe'de Stuttgart mesaisi sürüyor!
        Fenerbahçe, 23 Ekim Perşembe akşamı sahasında Alman temsilcisi Stuttgart ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman; salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma, koordinasyon, çabukluk ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla devam etti.

        Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

