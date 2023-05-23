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Fenerbahçe'de transfer gündemi! Kent, Zapata, Livakovic, Origi....

Süper Lig'de sezonun sonuna yaklaşılırken takımlar da transfer için çalışmalara başladı. Bir yandan şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe bir yandan da yeni sezonun planlamasına geçti. Rotasını Avrupa'ya çeviren Sarı-lacivertliler yıldız isimlerin peşine düştü. Ağırlıklı olarak hücum hattına yoğunlaşan Fenerbahçe, kaleci transferi transferinde de yıldız bir ismi gündemine aldı. İşte detaylar...

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  • Fenerbahçe'de transfer gündemi! Kent, Zapata, Livakovic, Origi....

    Fenerbahçe’nin iki kulvarda da şampiyonluk hedefi sürerken, yönetim yeni sezon için düğmeye bastı. Geçtiğimiz sezonlara göre daha çok yıldız isimlere yönelen sarı-lacivertliler transfer hedeflerini belirlerdi.
  • Fenerbahçe'de transfer gündemi! Kent, Zapata, Livakovic, Origi....

    RYAN KENT | RANGERS | 26 YAŞINDA

    Gelecek sezon çalışmalarına erken start veren sarı-lacivertliler, Ryan Kent ile anlaşmaya vardı. Kulübü ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 26 yaşındaki hücum oyuncusu ile prensip anlaşmasına varıldı.
  • Fenerbahçe'de transfer gündemi! Kent, Zapata, Livakovic, Origi....

    Rangers'ın 2019 yılında 7 milyon 200 bin euro karşılığında Liverpool'dan kadrosuna kattığı Ryan Kent, bu sezon forma giydiği 44 resmi maçta 3 gol, 10 asistlik performans sergiledi. 
  • Fenerbahçe'de transfer gündemi! Kent, Zapata, Livakovic, Origi....

    Rangers’ın yıldız oyuncusunun piyasa değeri Transfermarkt’e göre 11 milyon Euro.
  • Fenerbahçe'de transfer gündemi! Kent, Zapata, Livakovic, Origi....

    WILFRIED ZAHA | CRYSTAL PALACE | 30 YAŞINDA

    Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace'ta forma giyen Wilfried Zaha ile görüşüyor.
  • Fenerbahçe'de transfer gündemi! Kent, Zapata, Livakovic, Origi....

    Sarı-lacivertliler, tecrübeli kanat oyuncusu için somut adım atmış durumda.
  • Fenerbahçe'de transfer gündemi! Kent, Zapata, Livakovic, Origi....

    Fildişili oyuncunun temsilcisi Fenerbahçe’nin daveti üzerine İstanbul’a geldi ve Trabzonspor maçını da tribünden takip etti.
  • Fenerbahçe'de transfer gündemi! Kent, Zapata, Livakovic, Origi....

    Sekiz yıldır Londra kulübünün formasını giyen yıldız futbolcu, Palace ile tüm kulvarlarda toplamda 458 maça çıktı.
  • Fenerbahçe'de transfer gündemi! Kent, Zapata, Livakovic, Origi....

    Zaha, söz konusu 458 mücadelede 90 gol atarak 76 asist yaptı.
  • Fenerbahçe'de transfer gündemi! Kent, Zapata, Livakovic, Origi....

    DUVAN ZAPATA | ATALANTA | 32 YAŞINDA

    Sarı-lacivertliler'in İtalya Ligi Serie A'da Atalanta forması giyen Kolombiyalı santrfor Duvan Zapata ile ilgilendiği iddia edildi.
  • Fenerbahçe'de transfer gündemi! Kent, Zapata, Livakovic, Origi....

    2015 yılından bu yana Serie A'da forma giyen Zapata'nın Atalanta ile olan sözleşmesi 2024 yılının haziran ayında sona eriyor.
  • Fenerbahçe'de transfer gündemi! Kent, Zapata, Livakovic, Origi....

    Kolombiyalı golcünün 1 yıllık sözleşmesi kalırken bu durumun uygun maliyetle transfer için avantaj olduğu dile getirildi.
  • Fenerbahçe'de transfer gündemi! Kent, Zapata, Livakovic, Origi....

    Oyuncunun menajeri ile olan görüşmenin olumlu geçtiği, karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı ve transfere prensip olarak sıcak yaklaşıldığı bilgisi de geldi.
  • Fenerbahçe'de transfer gündemi! Kent, Zapata, Livakovic, Origi....

    DIVOCK ORIGI | MILAN | 28 YAŞINDA

    Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de forvet hattı için flaş bir isim gündeme geldi.
  • Fenerbahçe'de transfer gündemi! Kent, Zapata, Livakovic, Origi....

    İtalyan basınından La Gazzetta della Sport'un haberine göre Fenerbahçe, Milan'ın Belçikalı forveti Divock Origi'yi transfer etmek istiyor.
  • Fenerbahçe'de transfer gündemi! Kent, Zapata, Livakovic, Origi....

    Milan'ın geçirdiği kötü sezonun ardından takımdan ayrılması planlanan Origi için İtalyan devinin 7-8 milyon euro arasında bir gelir beklediği aktarıldı.
  • Fenerbahçe'de transfer gündemi! Kent, Zapata, Livakovic, Origi....

    Bu sezon Milan formasıyla 35 resmi maça çıkan 28 yaşındaki golcü oyuncu, bu maçlarda 2 gol 1 asist kaydetti.
  • Fenerbahçe'de transfer gündemi! Kent, Zapata, Livakovic, Origi....

    DOMINIK LIVAKOVIC | DINAMO ZAGREB | 28 YAŞINDA

    Fenerbahçe,  28 yaşındaki Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in transferinde kulübü Dinamo Zagreb ile görüşmelerde önemli mesafe kaydetti.
  • Fenerbahçe'de transfer gündemi! Kent, Zapata, Livakovic, Origi....

    Yaklaşık 10 milyon euro serbest kalma bedeli olan Livakovic, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'ndaki performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.
  • Fenerbahçe'de transfer gündemi! Kent, Zapata, Livakovic, Origi....

    Dinamo Zagreb ile sözleşmesi 2024 yılında bitecek olan Hırvat kaleci 33 maçta kalesinde 26 gol görürken 11 maçta kalesini gole kapattı.
  • Fenerbahçe'de transfer gündemi! Kent, Zapata, Livakovic, Origi....

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