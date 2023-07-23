Fenerbahçe'de yeni hedef: Morten Hjulmand!
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe orta saha bölgesi için hedefini belirledi. Sarı-lacivertliler, Lecce'den Morten Hjulmand için harekete geçti. Transferin gerçekleşmesi durumunda Joao Pedro'nun da Lecce'ye takas olması bekleniliyor. İşte detaylar...
Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor.
Fenerbahçe orta saha takviyesi için aradığı ismi Becao ve Dzeko'da olduğu gibi yine Serie A'da buldu.
İtalya'dan La Gazetta dello Sport'un haberine göre; Fenerbahçe, Lecce'nin kaptanı Danimarkalı Morten Hjulmand'ı istiyor.
JOAO PEDRO TAKASI GÜNDEMDE
Fenerbahçe'nin Lecce tarafından 18 milyon euro değer biçilen Hjulmand'a ise 10 milyon euroya ek olarak Joao Pedro takasını teklif edeceği ifade edildi.
Fenerbahçe'den ayrılmak istediği belirtilen Joao Pedro'nun maaşının Lecce için yüksek olabileceği kaydedilirken transferin bu şekliyle karmaşık olabileceği vurgulandı.
Orta sahada her iki yönlü olarak oynayabilen Hjulmand geçen sezon Lecce'de 36 maçta 5 asist üretti.