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        Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de yeni hedef: Morten Hjulmand! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de yeni hedef: Morten Hjulmand!

        Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe orta saha bölgesi için hedefini belirledi. Sarı-lacivertliler, Lecce'den Morten Hjulmand için harekete geçti. Transferin gerçekleşmesi durumunda Joao Pedro'nun da Lecce'ye takas olması bekleniliyor. İşte detaylar...

        Habertürk
        Giriş: 23.07.2023 - 10:11
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        Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor.

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        Fenerbahçe orta saha takviyesi için aradığı ismi Becao ve Dzeko'da olduğu gibi yine Serie A'da buldu.

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        İtalya'dan La Gazetta dello Sport'un haberine göre; Fenerbahçe, Lecce'nin kaptanı Danimarkalı Morten Hjulmand'ı istiyor.

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        JOAO PEDRO TAKASI GÜNDEMDE

        Fenerbahçe'nin Lecce tarafından 18 milyon euro değer biçilen Hjulmand'a ise 10 milyon euroya ek olarak Joao Pedro takasını teklif edeceği ifade edildi.

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        Fenerbahçe'den ayrılmak istediği belirtilen Joao Pedro'nun maaşının Lecce için yüksek olabileceği kaydedilirken transferin bu şekliyle karmaşık olabileceği vurgulandı.

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        Orta sahada her iki yönlü olarak oynayabilen Hjulmand geçen sezon Lecce'de 36 maçta 5 asist üretti.

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        Hjulmand Lecce'ye 2021 yılında Avusturya ekibi Admira Wacker'den 170 bin euroya katılmıştı.

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