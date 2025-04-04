Fenerbahçe'den 4 Nisan hatırlatması: Failler nerede?

Fenerbahçe Kulübü, 4 Nisan 2015 tarihinde Trabzon'un Sürmene ilçesinde takım otobüsünün saldırıya uğramasının 10. yıl dönümünde flaş bir açıklama yayımlayarak olayın aydınlatılmamasına tepki gösterdi.

Fenerbahçe takım otobüsü, 2014-2015 sezonunda Rizespor ile deplasmanda oynadığı maçın ardından silahlı saldırıya uğramıştı. Fenerbahçe'den olayla ilgili yapılan açıklamada "4 Nisan 2015'in üzerinden geçen 10. yılda, her gün soruyor, isyanla sorguluyoruz: Failler Nerede? Fenerbahçe, 4 Nisan 2015'i unutmayacak, bu suçu işleyenlerin yargı önünde hesap vereceği gün için mücadelesinden vazgeçmeyecek! Adalete saygılı, vicdan sahibi her insanın vicdanını yaralayan, 39 canımıza kast edilen bu olayın aydınlatılması için devletimizin ilgili tüm kurumlarına çağrı yapıyor; Fenerbahçe Spor Kulübü olarak davamızın peşinde olduğumuzu bir kez daha kamuoyunun bilgisine sunuyoruz." denildi.

ALPER ALPOĞLU (Fenerbahçe Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi):

"TÜM FAİLLERİN ADALETE TESLİM EDİLMESİNİ BEKLİYORUZ"

"Biz, bu ölçekte bir faili meçhulü hatırlamıyoruz. Faillerin hala bulunamamış olmasını da ülkemize yakıştıramıyorum. Türkiye Cumhuriyet'nin en büyük kulübünün futbol takımıan ve 39 canına kast edilmiştir. 10 yıldır bu kişiler hala yakalanıp adalete teslim edilmemiştir. Tüm faillerin tespit edilerek adalete teslim edilmesini bekliyoruz. Bu konuda da mücadelemiz sürecektir"

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🎙️ Sarı lacivertlilerin hukuktan sorumlu yönetim kurulu üyesi Alper Alpoğlu, Bakış Açısı'nda @ataslck'un sorularını yanıtladı. pic.twitter.com/WnKVoezWwP — HT Spor (@HTSpor) April 4, 2025 UFUK KIRAN (Otobüs şoförü): "PLANLANMIŞ BİR SALDIRI OLARAK GÖRÜYORUM" "Fenerbahçe adına talihsiz bir gün. Benim adıma da hayati bir gün. Olaydan bir gün önce ben Fnerbahçe takımını Trabzon Havalimanı'ndan aldığım zaman güvenlik çok daha had safhadaydı. Yaklaşık bir saatlik yolu 30 dakikada geldik, Rize'ye ulaştı. Fakat ertesi gün bunları söylemek mümkün değil. İlk önce biz bunu taş zannettik. Can havliyle durup bunun silah olduğunu anladıktan sonra o geceyi Sürmene Devlet Hastanesi'nde geçirdim. Bunu günler öncesinden planlanmış bir saldırı olarak görüyorum. Minimum 120 km hızla gidiyordum. O karanlıkta o atışı yapabildi adam bize. Ben bu davayı kendi çapımda takip etmeye çalışıyorum ama bu atışı yapabilen Türkiye'de sayılı kişiler var. Sıradan bir vatandaşın işi olduğunu düşünmüyorum" REKLAM 🟡🔵 Fenerbahçe'den hatırlatma: Failler nerede?



🎙️ Ufuk Kıran, kurşunlanan otobüsün şoförü olarak yaşanan o anları Bakış Açısı'nda anlattı. pic.twitter.com/vlpt9g787o — HT Spor (@HTSpor) April 4, 2025 MAHMUT USLU (Fenerbahçe Kulübü eski Asbaşkanı): "BU KURŞUN F.BAHÇELİLER İÇİN DÖNÜM NOKTASIDIR" "Otobüs o gün uçsaydı aşağıya en az 3-4 tane daha arkadan gelen gazetecileri taşıyan araç da aşağıya uçardı. Bu saldırıyı yapanlar yakalandı zaten. Taş mı, kurşun mu diyen bir zihniyet vardı o zaman. Biz bunu o dönemin başbakanına da söyledik. O da takip etti sağ olsun ama hala çözülmedi. 'Kafile yola çıktı, ben bunları havalimanına kadar göndermeyeceğim, göreceksin...' yazılı mesajlar var. Bırakılır mı ya serbest! O zamanki Trabzonspor başkanına da hesap sorulması lazım. Biz 5 puan öndeyken şampiyonluğumuzu kaybettik diye düşünüyorlar. Şampiyonluklar geliyor, geçiyor; önemli değil. Ama bu kurşun Fenerbahçeliler için dönüm noktasıdır. Bütün Fenerbahçelilerin bunu unutmaması lazım. Fenerbahçe'nin miladıdır bu 4 Nisan"