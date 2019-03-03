Fenerbahçe'den 5. yıldız için flaş gönderme!

Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup ederek rahat bir nefes alan Fenerbahçe'de, kulüp resmi sitesindeki maç haberinde kullanılan ifadeler dikkat çekti.

Süper Lig tarihindeki 2000. maçına Karadeniz ekibi karşısında çıkan Sarı-Lacivertiler, söz konusu haberde "Süper Lig'deki 2000'inci ve Türkiye'nin ilk deplasmanlı ulusal ligi Milli Küme'deki maçlarımızla birlikte 2 bin 154'üncü lig maçımızı oynadık" ifadelerini kullandı. Bu cümle Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeme getirdiği "28 şampiyonluk" konusuna bir gönderme olarak algılandı.

Bilindiği gibi Fenerbahçe, uzun süreden beri, şampiyonluk sayılarında 1959'dan öncesinin kabul edilmemesine itiraz ediyor. Beşiktaş'ın 1957 ve 1958 şampiyonlukları yıldız kriterleri dahilinde geçerli sayılırken Kanarya da bu dönemdeki 9 şampiyonluğun hanesine eklenmesini talep ediyor.



Bu talebin kabul edilmesi halinde Fenerbahçe 28 şampiyonlukla armasına 5. yıldızı takacak. Galatasaray'ın 21 olan şampiyonluk sayısı 22, Beşiktaş'ın ise şu an 15 olan şampiyonluk sayısı 20 olacak.