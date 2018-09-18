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25 MİLYON EURO'YA SERBEST

Öte yandan Eljif'in 2022'de sona erecek olan sözleşmesi de yenilenece ve 2024'e kadar uzatılacak. Sözleşmede ayrıca, "25 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi de bulunacak.