Fenerbahçe'den Eyüpspor'a kiralık gitti!

Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Eyüpspor, Emir Ortakaya ile sözleşme imzaladı.

"FENERBAHÇE KÜLÜBÜ'NE TEŞEKKÜR EDERİZ"

İmza törenine katılan Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Öncelikle bu transferin gerçekleşmesinde bizlere kolaylık sağlayan Fenerbahçe Kulübü'ne ve Ali Koç'a teşekkür ederiz. Emir, genç yaşına rağmen gösterdiği olgun oyun anlayışı ve fizik gücüyle dikkat çeken, gelecek vadeden bir stoper. Savunma hattımıza dinamizm ve derinlik katacağına inanıyoruz. Kendisinin burada gelişimini sürdürerek önemli katkılar sağlayacağına şüphemiz yok. Hem kulübümüz hem de Emir için verimli ve başarılı bir dönem olmasını temenni ediyorum."

"TAKIMIMA KATKI SAĞLAMAK İSTİYORUM"

Eyüpspor ailesine katıldığı için çok heyecanlı olduğunu aktaran Emir Ortakaya ise, "Burada geçireceğim süre boyunca sahada elimden gelenin en iyisini yaparak takımıma katkı sağlamak istiyorum. Hem kendimi geliştirmek hem de kulübümüzün hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için sabırsızlanıyorum. Bu fırsatı bana verdikleri için Eyüpspor yönetimine teşekkür ederim" diye konuştu.