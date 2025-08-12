UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu r&ouml;vanş ma&ccedil;ında Fenerbah&ccedil;e, Hollanda ekibi Feyenoord ile sahasında karşılaştı. Sarı-lacivertliler, rakibini 5-2 mağlup etti. Fenerbah&ccedil;e bu sonu&ccedil;la Devler Ligi nde play-off turuna kaldı. Kanarya, Avrupa kupaları tarihinde Hollanda ekiplerine karşı 26. ma&ccedil;ına &ccedil;ıktı. Mourinho nun &ouml;ğrencileri bug&uuml;nk&uuml; galibiyetle tarihinde 10. galibiyete ulaştı. Fenerbah&ccedil;e, Feyenoord a karşı ise 3. galibiyetini elde etti. Sarı-lacivertliler PSV ve Twente ye karşı 3, Ajax a karşı da 1 galibiyeti bulunuyor.