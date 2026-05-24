Fenerbahçe'den Kim Min-Jae hamlesi!
Fenerbahçe, eski stoperi Kim Min-jae için devreye girdi ve Bayern Münih'le ön görüşme gerçekleştirdi. İşte detaylar...
Giriş: 24 Mayıs 2026 - 22:04 Güncelleme:
1
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündem bir kez daha Kim Min-Jae.
2
Sarı-lacivertliler, Bayern Münih'te gözden düşen eski stoperi için girişimlere başladı.
3
Kicker'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, Kim Min-jae transferi için Bayern Münih ile ilk temasları kurdu.
4
Haberde, Bundesliga devinin deneyimli savunmacının ayrılığına sıcak baktığı belirtildi. Güney Koreli oyuncu için Alman ekibinin 25 milyon Euro civarında bir bonservis beklentisi içinde olduğu ifade edildi.
5
Fenerbahçe, Kim Min-jae'yi 2021-22 sezonu başında Beijing Guoan'dan 3 milyon euroya transfer etmiş ve 1 sezon sonra Napoli'ye 19 milyon euroya satmıştı.
6
Bu sezon Bayern Münih ile 37 maçta forma giyen 29 yaşındaki oyuncu, bu müsabakalarda 1 gol atıp 1 de asist yaptı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ