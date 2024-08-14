Fenerbahçe'den Mourinho açıklaması!

Fenerbahçe Futbol A Takımı Medya Sorumlusu Alper Yemeniciler, Jose Mourinho'nun Lille maçının ardından yaptığı, "Ben transfer için yalvarmam" sözleri üzerine açıklama yaptı.

"HOCAMIZIN SÖZLERİ KASTEN SAPTIRILIYOR"

Yemeniciler, yaptığı açıklamada, "Hocamızın sözleri kasten saptırılıyor. Kendisi süreçle ilgili hiçbir yorumda bulunmamış ve kulübün şu ana kadar atmış olduğu adımlardan da memnun olduğunu söylemiştir. Hocamız, başkanımız ve kulübümüzle aynı noktada olduğunun bilinmesini istiyor." ifadelerini kullandı.