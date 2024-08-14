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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'den Mourinho açıklaması! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'den Mourinho açıklaması!

        Fenerbahçe Futbol A Takımı Medya Sorumlusu Alper Yemeniciler, Jose Mourinho'nun, "Ben transfer için yalvarmam" şeklindeki sözleri üzerine açıklamada bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2024 - 22:14 Güncelleme: 14.08.2024 - 22:14
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        Fenerbahçe'den Mourinho açıklaması!
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        Fenerbahçe Futbol A Takımı Medya Sorumlusu Alper Yemeniciler, Jose Mourinho'nun Lille maçının ardından yaptığı, "Ben transfer için yalvarmam" sözleri üzerine açıklama yaptı.

        "HOCAMIZIN SÖZLERİ KASTEN SAPTIRILIYOR"

        Yemeniciler, yaptığı açıklamada, "Hocamızın sözleri kasten saptırılıyor. Kendisi süreçle ilgili hiçbir yorumda bulunmamış ve kulübün şu ana kadar atmış olduğu adımlardan da memnun olduğunu söylemiştir. Hocamız, başkanımız ve kulübümüzle aynı noktada olduğunun bilinmesini istiyor." ifadelerini kullandı.

        MOURINHO NE DEMİŞTİ?

        Mourinho, Lille maçının ardından, "2 orta saha oyuncunuz sakat olduğu için sorun yaşadınız. Transfer düşünüyor musunuz?" sorusuna şu şekilde yanıt vermişti;

        "Oyuncular sakat, bütün sezon sakat kalmayacaklar. Her oyuncu sakatlandığında transfer isteyemem. Transfer dönemi hala açık ancak ben herhangi bir transfer için yalvarmıyorum."

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