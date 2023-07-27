Fenerbahçe'den dev teklif! Görüşmelerde sona gelindi...
Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri... Sarı-lacivertliler, Bologna forması giyen Nicolas Dominguez'in peşini bırakmıyor. 25 yaşındaki Arjantinli için Fenerbahçe 10 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 10 paylık transfer teklifini Bologna'ya iletti! İşte detaylar
İtalya Serie A'da Bologna forması giyen Nicolas Dominguez'e Fenerbahçe yeni bir teklif yaptı.
Corriere Dello Sport'dan Nico Schira'nın haberine göre, Avrupa'dan birçok takımına takip ettiği 25 yaşındaki Arjantinli için Fenerbahçe 10 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 10 paylık transfer teklifini Bologna'ya iletti.
Resmi görüşmelerin son hız devam ettiği transferde Bologna ilk istediği 20 milyon Euro bonservisten aşağıya inerek 12 milyon Euro + sonraki satıştan %30 pay istedi.
OYUNCU İLE ANLAŞMA TAMAM
Aynı zamanda oyuncu ile de görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, Dominguez ile 3 milyon Euro maaş üzerinde anlaşmaya vardı.
Geçtiğimiz sezon İtalyan ekibiyle 34 resmi maça çıkan Dominguez takımına 3 gol ve 2 asistlik katkı sağlamıştı.
Nicolas Dominguez kimdir?
Doğum tarihi: 28 Haziran 1998
Doğum yeri: Haedo / Arjantin
Boy: 1,79 m
Uyruk: Arjantin / İtalya
Mevki: Orta saha - Merkez orta saha
Yan mevki: Önlibero
Ayak: Sağ ayak
Güncel kulüp: Bologna
Güncel piyasa değeri: 17 milyon €
Oynadığı takımlar: Velez Sarsfield, Bologna