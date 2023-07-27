İtalya Serie A'da Bologna forması giyen Nicolas Dominguez'e Fenerbahçe yeni bir teklif yaptı.

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Corriere Dello Sport'dan Nico Schira'nın haberine göre, Avrupa'dan birçok takımına takip ettiği 25 yaşındaki Arjantinli için Fenerbahçe 10 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 10 paylık transfer teklifini Bologna'ya iletti.