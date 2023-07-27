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        Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'den Nicolas Dominguez için dev teklif - Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'den dev teklif! Görüşmelerde sona gelindi...

        Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri... Sarı-lacivertliler, Bologna forması giyen Nicolas Dominguez'in peşini bırakmıyor. 25 yaşındaki Arjantinli için Fenerbahçe 10 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 10 paylık transfer teklifini Bologna'ya iletti! İşte detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2023 - 12:57
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        İtalya Serie A'da Bologna forması giyen Nicolas Dominguez'e Fenerbahçe yeni bir teklif yaptı.

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        Corriere Dello Sport'dan Nico Schira'nın haberine göre, Avrupa'dan birçok takımına takip ettiği 25 yaşındaki Arjantinli için Fenerbahçe 10 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 10 paylık transfer teklifini Bologna'ya iletti.

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        Resmi görüşmelerin son hız devam ettiği transferde Bologna ilk istediği 20 milyon Euro bonservisten aşağıya inerek 12 milyon Euro + sonraki satıştan %30 pay istedi.

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        OYUNCU İLE ANLAŞMA TAMAM

        Aynı zamanda oyuncu ile de görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, Dominguez ile 3 milyon Euro maaş üzerinde anlaşmaya vardı.

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        Geçtiğimiz sezon İtalyan ekibiyle 34 resmi maça çıkan Dominguez takımına 3 gol ve 2 asistlik katkı sağlamıştı.

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        Nicolas Dominguez kimdir?

        Doğum tarihi: 28 Haziran 1998

        Doğum yeri: Haedo / Arjantin

        Boy: 1,79 m

        Uyruk: Arjantin / İtalya

        Mevki: Orta saha - Merkez orta saha

        Yan mevki: Önlibero

        Ayak: Sağ ayak

        Güncel kulüp: Bologna

        Güncel piyasa değeri: 17 milyon €

        Oynadığı takımlar: Velez Sarsfield, Bologna

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