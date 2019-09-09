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HaberlerFutbolFenerbahçe'den Puscas yakın takip! Son dakika FB haberleri

Fenerbahçe'den Puscas yakın takip

Romanya – İspanya maçını takip eden Fenerbahçeli scoutların, Puscas'ı beğendikleri ve ara transfere kadar takip edileceği belirtildi

Fenerbahçe

Fenerbahçe scoutları, Romanya ile İspanya arasında oynanan milli karşılaşmayı takip etmişti. Burada Rumen forvet George Puscas'ın beğenildiği öğrenildi. Fenerbahçe'nin, 23 yaşındaki futbolcuyu ara transfer dönemine kadar izleteceği ve gelecek son rapor doğrultusunda bu transferi gerçekleştirebileceği bildirildi.

Geçtiğimiz sezon Inter’den Palermo’ya kiralanan Puscas, 9 gol,3 asistlik performans sergilemişti. Sonrasında Reading’e transfer olan 1.88 boyundaki futbolcunun kariyerine daha büyük bir takımda devam etmek istediği kaydedildi. Forvet hattında direkt santrfor olarak sadece Muriç bulunan Kanarya, ocak ayında kadrosuna mutlaka bir golcü daha almak istiyor.

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