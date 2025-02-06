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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! Diego Carlos, Djiku, Yusuf Akçiçek... - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması!

        Fenerbahçe, Erzurumspor FK maçında sakatlanan Diego Carlos'un sağ diz iç yan bağında, Djiku'nun sağ uyluk arka adalesinde ve Yusuf Akçiçek'in de sol dizinde yumuşak doku yaralanması tespit edildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2025 - 12:30 Güncelleme: 06.02.2025 - 12:55
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        Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması!
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        Fenerbahçe, Erzurumspor FK ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında sakatlanan Diego Carlos, Djiku ve Yusuf Akçiçek'in sağlık durumları hakkında bir açıklama yayımladı.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Yapılan tetkikler neticesinde; Diego Carlos’ta sağ diz iç yan bağ, Alexander Djiku’da sağ uyluk arka adale, Yusuf Akçiçek’te ise sol diz yumuşak doku yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavisine başlanmıştır"

        Müsabakanın 52. dakikasında sakatlanan Djiku'nun yerine 55. dakikada oyuna dahil olan Diego Carlos 59. dakikada sakatlanarak 61. dakikada yerini Yusuf Akçiçek'e bırakmıştı. Yusuf Akçiçek de 71. dakikada yaşadığı sakatlığın ardından 75. dakikada oyundan çıkmıştı.

        NE ZAMAN DÖNECEKLER?

        Diego Carlos'un yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Brezilyalı futbolcunun Galatasaray derbisine yetişme ihtimali oldukça düşük. Djiku'nun iki hafta Yusuf Akçiçek'in ise 7-10 arası sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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