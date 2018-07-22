GUDELJ ÇİN'DEN AYRILMAYA HAZIR
Cocu’nun işletmek istediği sistemde 8 numara çok önemli yer tutuyor… 10 numaralı 4-3-3 oynamak isteyen Hollandalı teknik adam santrfor alındığında Giuliano’yu bu mevkiye çekecek. Mehmet Topal’ı kulübeye gönderip bir de 8 numara ile oynayacak. Cocu’nun önceliği santrfor. Santrforun alınmasından hemen sonra Nemanja Gudelj için girişimler yapılacağı ise gelen bilgiler arasında. Cannavaro’nun, Talisca’ya övgüler yağdırdığı basın toplantısında teşekkür ettiği Gudelj de Çin’den ayrılmaya hazır olduğunu duyurdu.
(Fotospor)
RAFINHA İÇİN SON TARİH 2 AĞUSTOS
Fenerbahçeli taraftarların merakla takip ettiği transfer iddialarında ilk sırayı Barcelona'nın yıldızı Rafinha alıyor.
Teknik direktör Phillip Cocu'nun raporuna göre transfer hamleleri gerçekleştiren sportif direktör Damien Comolli, İspanya'ya giderek Rafinha için Barcelona ile pazarlıkları sürdürüyor.
Geçen sezon Barcelona'da bir maç oynayıp ikinci devreyi İnter'de geçiren orta saha oyuncusu Katalan kulübünün kadrosunda düşünülmüyor.
Bu gelişme üzerine Comolli, 25 yaşındaki yıldızın bir yıllık kiralanması önerisiyle masaya oturdu.
İspanyol ekibinden aldığı 2 milyon Euro önerilecek oyuncu için Katalan kulübünden en kısa sürede karar vermeleri istendi. Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı öncesi 2 Ağustos'a kadar UEFA'ya oyuncu listesinin verilmesi gerekiyor.
COCU'NUN OLMAZSA OLMAZI
Phillip Cocu, 25 yaşındaki orta saha için şartların zorlanmasını isterken, sportif direktör Damien Comolli, Barça'lı yetkililerle sürekli temasta. Mundo Deportivo gazetesi, Cocu'nun geçen sezonun ikinci yarısını İnter'de kiralık geçiren Rafinha'yı ısrarla istediğini yazdı.
Kadrosunu üç gençle takviye eden F.Bahçe, transferde henüz büyük bir bomba patlatamadı. UEFA engeli yüzünden mecburen kiralayabileceği yıldızların peşine düşen Kanarya, bunun için en uygun anı bekliyor.
(Fotomaç)
MAX MEYER PLANI
Transferde şu ana kadar Berke Özer, Barış Alıcı ve Ferdi Kadıoğlu'nu kadrosuna katan Fenerbahçe, Schalke 04 ile olan sözleşmesini uzatmayan Max Meyer'in peşine düştü.
Sarı-Lacivertliler'in sportif direktörü Damien Comolli, Alman futbolunun yeni yıldızları arasında gösterilen Meyer'in menajeri Roger Wittmann ile ilk teması kurdu.
Sky Sports'un haberine göre, oyuncunun menajeri Wittmann, Meyer'i Premier Lig'e pazarlamak istemesi nedeniyle Comolli'den çok yüksek bir ücret talep etti.
Tottenham, Liverpool ve Arsenal'in, genç ve potansiyeli bulunan 22 yaşındaki yıldıza ilgi duyduğu ifade edildi.
Marsilya'yla da görüşen Wittmann'ın, yüksek ücret talebi sebebiyle Fransız ekibinin masadan kalktığı belirtildi. Max Meyer için son alternatifin ise Türkiye.
Haberde, Premier Lig'den bir takımla anlaşma sağlanamaması halinde, Max Meyer Fenerbahçe'nin yolunu tutabileceği aktarıldı.
Merkez orta sahada oynayan Alman yıldız, geçen sezon 28 maçta 1 gol atarken, 1 de asist yaptı.
(Güneş)
"NARSINGH BİZE LAZIM"
Swansea City'nin yeni menajeri Graham Potter, Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan Luciano Narsingh'i bırakmayacaklarının sinyalini verdi. Potter, Newport County'yi 1-0 yendikleri hazırlık maçında takımının tek golünü atan Hollandalı kanat oyuncusu hakkında, "Yeniden Premier Lig'de olmak istiyorsak Narsingh gibi oyunculara ihtiyacımız var" dedi.
(Fotomaç)
DIEGO REYES'İN MENAJERİNDEN AÇIKLAMA
Adı hem F.Bahçe hem de G.Saray ile anılan Meksikalı stoper Diego Reyes'in menajeri Matias Bunge'den açıklama geldi... Meksikalı menajer, "Serie A, Diego için mükemmel bir seçim olabilir. İtalya, İngiltere ve Fransa'dan teklifler var. Devler Ligi bizim için belirleyici faktör. Kendisi çok saygı duyulan bir isim. Bir önceki sezon Espanyol'daki kiralıkken İspanya'da çok iyiydi" diyerek transferin zor olduğunu bildirdi.
(Fotomaç)
BOLASIE GELİYOR
İki sene önce Crystal Palace’tan 29 milyon Euro’ya Everton’a gelen Yannick Bolasie’nin, Sarı-Lacivertliler’le yollarının buluşması için her türlü ortam oluştu.
Geçen sezon yaşadığı sakatlık sebebiyle bir süre futboldan uzak kalan Bolasie’nin, Cenk Tosun’un da formasını giydiği Everton’dan ayrılacağı bildirildi. Kulübüyle 2021’e kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki kanat oyuncusunu, takımın yeni teknik direktörü Marco Silva’nın kadroda düşünmediği öğrenildi.
PAZARLIKLAR SÜRÜYOR
Tecrübeli futbolcunun yerine başka isimleri düşündüğü bildirildi. Futbola geri dönmek için gün sayan İngiliz futbolcunu en ciddi talibinin Fenerbahçe olduğu ve iki kulübün kiralık konusunda görüşmelerini olumlu yönde sürdürdüğü bildirildi.
İngiliz ekibinin 3 milyon Euro’luk kiralık ücreti istediği ve Kanarya’nın bu rakamı yarı yarıya indirmeye çalıştığı belirtildi. Bu hafta içinde bu transferin netlik kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor.
(Fanatik)
JORGENSEN VE VAN BEEK KALIYOR
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Nicolai Jorgensen ve Sven van Beek'in de Feyenoord'da kalacakları açıklandı. Hollanda'da yayın yapan Dutch Footbal, menajerleri Rob Jansen'in iki yıldızın yeni sezonda da Feyenoord'da yola devam edeceklerini aktardığını bildirdi. 27 yaşındaki Jorgensen forvette, 23 yaşındaki van Beek stoperde oynuyor.
(Fotomaç)
ENES ÜNAL'IN TALİPLERİ ARTIYOR
İspanya Ligi’nde Villarreal forması giyen ve Fenerbahçe’nin kiralık olarak almak istediği Enes Ünal’a başka takımların da talip olduğu konuşuluyor.
Kanarya’nın son dönemde gençlere yaptığı yatırımların etkisiyle normalde dönmeyi düşünmediği Türkiye’ye artık daha sıcak bakan Enes’i, La Liga’dan Getafe, Eibar ve Levante’nin de istediği bildirildi.
Genç forvetin geleceğiyle ilgili bir süre daha düşüneceği ve ardından son kararını vereceği konuşuluyor.
(Fanatik)
DOUCOURE İÇİN 25 MİLYON STERLİN YETMEDİ!
Aykut Kocaman geçen sezon Josef De Souza’nın West Brom’a satışı gerçekleşseydi yerine Watford’dan Abdoulaye Doucouré’ü istiyordu… bir sezon önce Granada’ya kiralandığı için İngiliz kulübünün Fenerbahçe’ye gitmesine izin verdiği Fransız oyuncunun transferi gerçekleşmedi. Takımda kalan Doucouré gösterdiği performansla Tottenham’dan 25 milyon Sterlin’lik teklif aldı ama Watford teklifi kabul etmedi.
(Fotospor)
JANSSEN'İN FENERBAHÇE HAYALİ
Tottenham'ın yeni sezon için düşünmediği oyunculardan biri olan ve geçen sezonu Fenerbahçe'de kiralık olarak geçiren Vincent Janssen, bir kez daha sarı-lacivertli formayı giymeyi hayal ediyor.
İngiliz ekibinde bir süredir bireysel olarak çalışan Hollandalı forvet, Tottenham yönetimine de ayrılmak istediğini söyledi.
Kanarya'nın da hem Türkiye'yi bilen hem vatandaşı Cocu'nun da yakından tanıdığı 24 yaşındaki forvette mutlu sona ulaşmak için tüm imkanları zorladığı ifade edildi.
(Sporx)
CRYSTAL PALACE TARAFTARI BOLASIE'Yİ İSTEMİYOR
Yannick Bolasie’nin hazırlık kampı için Portekiz’e götürülmemesi Everton taraftarlarının yüzünü güldürdü… Crystal Palace taraftarlarında ise paniğe neden oldu. Fransız oyuncunun adının kendi takımlarıyla anılması üzerine sosyal medyada kampanya başlattılar. Bunun üzerine sportif direktör Dougie Freeman, “alakamız yok” açıklaması yapmak zorunda kaldı.
(Fotospor)
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