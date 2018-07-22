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DIEGO REYES'İN MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Adı hem F.Bahçe hem de G.Saray ile anılan Meksikalı stoper Diego Reyes'in menajeri Matias Bunge'den açıklama geldi... Meksikalı menajer, "Serie A, Diego için mükemmel bir seçim olabilir. İtalya, İngiltere ve Fransa'dan teklifler var. Devler Ligi bizim için belirleyici faktör. Kendisi çok saygı duyulan bir isim. Bir önceki sezon Espanyol'daki kiralıkken İspanya'da çok iyiydi" diyerek transferin zor olduğunu bildirdi.

(Fotomaç)