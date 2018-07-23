JANSSEN'DE LENS TAKTİĞİ
Fenerbahçe, geçen sezon Tottenham'dan bir yıllığına kiralanan Vincent Janssen'le yeniden anlaşmak için formülü buldu. Hedef Hollandalı golcüyü, Tottenham'dan bir yıllığına kiralamak. Ancak İngiliz ekibi, sözleşmesi 2020 yılında bitecek olan 24 yaşındaki yıldızını satarak para kazanmak istiyor. Bunun için de Fenerbahçe'nin teklifine şimdilik sessiz kaldılar. Ali Koç yönetiminin belini büken kısım ise UEFA tarafından devam ettirilen FFP kısıtlaması. Satmadan alamayan sarı-lacivertliler, geçen sezon Beşiktaş'ın Lens transferinde uyguladığı taktiği Janssen için devreye sokacak.
Sarı-lacıvertliler Janssen'i 1 yıllığına kiralayıp sonrası için mecburi satın alma opsiyonu koyacak. Gelecek sezon bonservis kısıtlamasından kurtulacak olan Kanarya, böylece Hollandalı golcü ile santrfor sorununu çözmüş olacak. Bu teklif Tottenham tarafından kabul görürse yönetim transferi bitirmek için hemen harekete geçecek. Şayet anlaşma sağlanamazsa, sarı-lacivertliler 9 Ağustos'u, yani İngiltere'de transferin sona ermesini bekleyerek Janssen'i tekrar kiralayacak. Fenerbahçe, geçen sezon da Janssen'e transferin son günü imza attırmıştı. (Sabah)
FORVETE 3 ADAY
Fenerbahçe forvetini arıyor... Uzun süredir sürdürdüğü transfer çalışmalarında artık mutlu sona ulaşmak isteyen Sarı-Lacivertliler'de sportif direktör Damien Comolli 3 isim üzerine yoğunlaşmış durumda... Listenin ilk sırasında Newcastle'dan Mitrovic yer alıyor. 15 gündür görüşülen Sırp yıldızın birçok talibinin olması Comolli'nin işini zorlaştırıyor. Ancak Fransız futbol adamı, Cocu'nun ilk tercihi olan Mitrovic'i bitirmek için yoğun mesai harcıyor.
Listenin ikinci sırasında ise Cocu'nun PSV'den eski öğrenci olan Brighton'lı Locadia yer alıyor. Comolli, İngiliz kulübüne 1 yıllık kiralama teklifini sunmuş durumda. Şimdi Brighton'ın bu teklife vereceği yanıt bekleniyor. Son olarak Comolli'nin çok yakın olduğu Wasserman menajerlik şirketinin önerdiği Origi de listeye girdi. Belçikalı yıldızın bonservisi Liverpool'da bulunuyor. Comolli'nin bu transferi kendi bağlantıları ile bitirebileceği konuşuluyor. F.Bahçe Teknik Direktörü Cocu, dört gözle forvet transferini bekliyor. Hollandalı hoca, forvet transferine göre takımı şekillendirecek. (Fotomaç)
COMOLLI'NİN İSTEMEDİĞİ GENÇLER
F.Bahçe sportif direktörü Comolli, altyapıya neşter vurdu. Boris Rapaic'le ücret konusunda anlaşamayan İtalyan idarecinin, Hırvat futbolcuyu gönderdiği öğrenildi. Comolli'nin; Anıl Demir, Andreas Kilit, Abdurrahman Canlı, Caner Koca, Erdi Şehit, Ramazan Civelek ve Adenis Shala'yı da takımda istemediği konuşuluyor. (Fotomaç)
ORTA SAHADA ADAYLAR BELLİ
Öncelikli olarak forvet transferini bitirmek isteyen Fenerbahçe, bir yandan orta sahasını güçlendirmek için listesindeki adaylar üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Çin’in Jiangsu Suning takımında oynayan Ramires’in, kulübüyle yaptığı sözleşme fesih görüşmeleri yakından takip ediliyor.
Brezilyalı yıldız boşa çıkar çıkmaz resmi teklif yapılacağı öğrenildi. Ramires için İtalyan ekibi Lazio da devrede. Schalke 04 ile yollarını ayıran Max Meyer’in menajerine de oyuncunun şartları soruldu. Alman futbolcunun da birçok talibinin olması, ekonomik anlamda yüksek taleplerde bulunmasına neden oluyor.
Kiralanması planlanan Chelsea’li Tiemoue Bakayoko için de 6 milyon Euro’luk maaşının yarısını İngiliz ekibinin ödemesi için pazarlıklar sürüyor. (Fanatik)
AYEW'DE MUTLU SON
Forvet arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe, transferde bombayı patlattı. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş’ın da peşinde olduğu Ganalı golcü Andre Ayew’de mutlu sona ulaştı. Son olarak İngiltere Premier Lig’den düşen Swansea’da forma giyen 28 yaşındaki forvetin kiralanması konusunda kulübüyle anlaşma sağlandı. Kulübüne 1.5 milyon euro, Ande Ayew'e ise 3.2 milyon euro ödenecek
Fernandao'nun Suudi Arabistan'a gitmesi, Soldado'nun da sakatlanmasıyla forvet arayışlarına başlayan Fenerbahçe, aradığı golcüyü İngiltere'de buldu.
Sarı-lacivertliler, geçen sezon Premier Lig'e veda eden Swansea'nın yıldızı Andre Ayew'i renklerine bağladı. Oyuncuyla anlaşma sağlayan Kanarya, kulübüyle de 1 yıllık kiralama konusunda el sıkıştı. Kulübüne 1.5 milyon euro kiralama bedeli verilecek, Ayew'e de senelik 3.2 milyon euro ödenecek. 28 yaşındaki golcünün bu hafta İstanbul'a gelip imza atacağı belirtildi. (Fotomaç)
FORVETE 19'LUK YETENEK
Teknik direktör Cocu'nun "Acil golcü istiyorum" demesi üzerine girişimlerini hızlandıran F.Bahçe, Manchester City'nin U-23 takımının parlayan yıldızı Lukas Nmecha'nın peşine düştü. Geçen sezon Premier Lig-2'de 11 maçta attığı 15 golle dikkat çeken 19 yaşındaki Nmecha için kiralama teklifi yapıldı.
İngiliz ekibi teklife önce sıcak bakmadı ancak Cocu, Barcelona'da birlikte top koşturduğu Guardiola'yı arayınca işin rengi değişti. Guardiola, eski dostunun ricasını geri çevirmeyeceği sinyalini verdi. Manchester City ile ABD'de kampta olan Lukas Nmecha için son karar, takım İngiltere'ye döndükten sonra verilecek. (Fotomaç)
GOLCÜ AVI
Fenerbahçe, Feyenoord karşısında 86. dakikadan sonra yediği gollerle sahadan 3-3’lük beraberlikle ayrıldı. Sarı-Lacivertliler, buna rağmen futboluyla alkış aldı. Maçtan sonra Cocu da takımını tebrik etse de, “Bazı pozisyonlarda yeterince oyuncumuz yok. İyi bir forvet arıyoruz” sözleriyle yönetime transfer mesajı gönderdi. Sarı-Lacivertliler’in elinde şu anda hiç forvet yok. Bu nedenle öncelik bu pozisyona verilmiş durumda. Damien Comolli, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda en az bir yeni forvetin sahada olması için elinden geleni yapıyor.
Sarı-Lacivertliler’in elinde geniş bir transfer listesi var. Atletico Madrid’in yıldızı Kevin Gameiro, Villarreal’deki gururumuz Enes Ünal ve Barcelona’dan ayrılmaya hazırlanan Paco Alcacer; Comolli’nin öncelik verdiği isimler. Bu oyuncuların hepsi için kulüplerine kiralık teklif gönderildiği öğrenildi. Ayrıca yeniden kiralanması gündemde olan Vincent Janssen için de girişimler devam ediyor.
Acil forvet arayışındaki Fenerbahçe’ye menacerlerden de öneri üstüne öneri geliyor. Schalke’nin Arjantinli yıldızı Franco Di Santo, teklif edilen oyunculardan biri. Geçtiğimiz sezonu Swansea’de kiralık olarak geçiren Chelsea’nin 20 yaşındaki golcüsü Tammy Abraham da Comolli’ye önerildi. Abraham hakkında bilgi sahibi olan ve bu transfere sıcak bakan Comolli, son kararı Cocu’ya bıraktı. (Fanatik)
COCU'DAN FERNANDAO SERZENİŞİ
Phillip Cocu'nun şimdiye kadar sportif direktör Damien Comolli ile ters düştüğü tek konu belki de Fernandao'nun gönderilmesi oldu. Sarı-lacivertli takım, Soldado'nun sakatlanmasıyla santrforsuz antrenman yaparken, hazırlık maçlarına da forvetsiz çıkıyor. Cocu, bunun sıkıntısını fazlasıyla yaşarken, Comolli'ye "Sayısal olarak genişlemeyi sağlamadan elden oyuncu çıkarmak biraz yersiz olmuş" serzenişinde bulunduğu bildirildi. İstanbulspor maçında el parmağı kırılan Soldado'nun Şampiyonlar Ligi eleme maçına kadar yetişme ihtimalinin olması, yüreklere bir nebze olsun su serpiyor. (Fotomaç)
SALİH VE OZAN YOLCU
Fenerbahçe'de yıllar önce transfer edilen ve patlaması beklenen Salih Uçan ile Ozan Tufan'ın performansları kafalarda soru işaretleri yaratıyor. İki futbolcunun da Feyenoord karşısında süre almaması, 'Phillip Cocu'nun gözüne giremediler' yorumlarına neden oldu. Orta sahaya yapılan takviyeler de düşünüldüğünde iki ismin, performanslarını yükseltmediği takdirde takımdan ayrılmalarına kesin gözüyle bakılıyor. (Fotomaç)
TRANSFERLER TFF'YE BİLDİRİLEMİYOR
Berke Özer, Barış Alıcı ve Ferdi Kadıoğlu'nu transfer eden Fenerbahçe, bu oyuncular hakkında henüz TFF'ye resmi bildirimi yapmamıştı. Bunun nedeni ise Fernandao'nun satışından gelen 2 milyon 550 bin euro'luk gelirin 3 oyuncunun transfer edilmesinden doğan 6.4 milyon euro'luk (Berke ve Barış: 4 milyon euro, Ferdi: 2.4 milyon euro) gideri karşılamaması. Üç oyuncunun isimlerinin TFF'ye bildirilmesi durumunda UEFA'ya raporlama yapılması gerekiyor. Fenerbahçe, UEFA ile yapılan FFP anlaşmasına göre sattığı kadar oyuncu alabiliyor. Kiralık anlaşmaları ve bonservisi elinde olan futbolcuların transferleri buna dahil değil. (Fotomaç)
AATIF VE DIRAR'A TALİP
Suudi Arabistan kulüpleri, Kanarya'nın Faslı oyuncuları Aatıf Chahechouhe ve Nabil Dirar'a talip oldu. Fas basınından Lions De l'Atlas'ın haberine göre; Al-Ahli ve Al-Hilal, geçen sezon Aykut Kocaman'ın değişmezleri olan iki oyuncuya da ayrı ayrı talip oldu. Al-Ahli'nin teklifinin toplam 3 milyon euro olduğu, son kararı teknik direktör Phillip Cocu'nun vereceği bilgisi aktarıldı. (Fotomaç)
RAFINHA SEFERBERLİĞİ
Rafinha'yı kiralamak için Barcelona ile temaslarını sıklaştıran F.Bahçe, Brezilyalı orta saha oyuncusunun transferini Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına yetiştirmeye çalışıyor. Devler Ligi için listelerin en geç 2 Ağustos'a kadar verilmesi gerekiyor. Barça'dan bir an önce yanıt vermesi istendi. (Fotomaç)
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