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Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Jayden Oosterwolde transferinde mutlu son

Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri... Sarı-lacivertliler, Jayden Oosterwolde transferinde mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe, Parma'ya transfer için 7 milyon euro bonservis verecek. Hollandalı futbolcunun kısa süre içinde imza için Türkiye'ye gelmesi bekleniyor

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  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Jayden Oosterwolde transferinde mutlu son

    Fenerbahçe, yeni sol bekini İtalya'da buldu. 
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Jayden Oosterwolde transferinde mutlu son

    Sarı-lacivertliler, adı bir süredir gündemde yer alan Jayden Oosterwolde için Parma ile anlaşma sağladı.
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Jayden Oosterwolde transferinde mutlu son

    İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Fenerbahçe, Hollandalı futbolcunun transferi için Parma'ya 7 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Jayden Oosterwolde transferinde mutlu son

    21 yaşındaki futbolcu, kısa süre içerisinde Türkiye'ye gelecek ve sağlık kontrollerinin ardından Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalayacak.
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Jayden Oosterwolde transferinde mutlu son

    Fenerbahçe'nin, Oosterwolde ile 2027'ye kadar sözleşme imzalaması bekleniyor.
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Jayden Oosterwolde transferinde mutlu son

    Futbola Twente altyapısında başlayan Hollandalı oyuncu, A takıma yükselme başarısı göstermişti.
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Jayden Oosterwolde transferinde mutlu son

    2021-22 sezonunda Parma'ya kiralanan sol bek, daha sonra 3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında İtalyan kulübüne dahil oldu.
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Jayden Oosterwolde transferinde mutlu son

    Bu sezon İtalya Serie B'de 18 maça çıkan Hollandalı oyuncu 1 gol kaydetti.

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