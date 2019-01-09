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Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri

Giriş: 09.01.2019 - 10:46 | Güncelleme:  

Elis konusunda beklemeye geçen Fenerbahçe, kanat ve orta saha transferinde yeni gelişmeler yaşıyor.

  • 1 Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri! Peterson, Kasami, Aatif, Skrtel...
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    Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertli takım bir yandan yeni isimleri kadrosuna katmaya çalışırken bir yandan da sözleşme yenilemek için görüşüyor. Fenerbahçe'den son gelişmeler:

     

  • 2 Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri! Peterson, Kasami, Aatif, Skrtel...
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    SKRTEL VE ŞENER'LE GÖRÜŞMELER BAŞLADI

    Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Martin Skrtel ve Şener Özbayraklı ile görüşmelere başladı.

  • 3 Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri! Peterson, Kasami, Aatif, Skrtel...
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    Geçtiğimiz günlerde Skrtel'in menajeri, Slovak futbolcunun birçok teklif aldığını ve takımdan ayrılabileceğini duyurmuştu. Yönetim, 34 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme yapmak istiyor.

  • 4 Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri! Peterson, Kasami, Aatif, Skrtel...
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    Tolgay karşılığında Beşiktaş'a teklif edilen Şener Özbayraklı, siyah-beyazlılar tarafından kabul görmemişti. Fenerbahçe, oyuncuya 3 yıllık yeni sözleşme önerdi. Şener'in de teklife sıcak baktığı belirtildi.

  • 5 Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri! Peterson, Kasami, Aatif, Skrtel...
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    ELIS ZORA GİRDİ

    Alberth Elis transferinde MLS ve Dynamo Houston'ı ikna etmeye çalışan Fenerbahçe, şimdiye kadar sonuç alamadı. Yüksek bonservis bedeli talebi nedeniyle transfer rafa kalkmak üzere.

  • 6 Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri! Peterson, Kasami, Aatif, Skrtel...
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    Şimdilik beklemeye geçen yönetimin birkaç gün içinde mutlu sona ulaşılamaması halinde Elis'ten vazgeçilecek.

  • 7 Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri! Peterson, Kasami, Aatif, Skrtel...
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    YENİ GÖZDE PETERSON

    Habertürk Spor'un dün okuyucularına duyurduğu Kristoffer Peterson-Fenerbahçe flörtü, Hollanda basınında da yer buldu.

  • 8 Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri! Peterson, Kasami, Aatif, Skrtel...
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    Fenerbahçe'nin bağlantıya geçtiği İsveçli oyuncu, şimdilik Elis'in alternatifi konumunda. Honduraslı futbolcunun transferi gerçekleşmezse rota tamamen Kristoffer Peterson'a çevrilecek.

     

  • 9 Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri! Peterson, Kasami, Aatif, Skrtel...
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    Liverpool altyapısından çıkan oyuncunun Comolli ile yaptığı görüşmelerde sarı-lacivertli takıma yeşil ışık yaktığı öğrenildi.

  • 10 Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri! Peterson, Kasami, Aatif, Skrtel...
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    Öte yandan Donis Avdijaj için de girişimler sürüyor. Ancak oyuncuyu Arsenal ve Juventus gibi ekiplerin takip etmesi transferi zorlaştırıyor.

  • 11 Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri! Peterson, Kasami, Aatif, Skrtel...
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    KASAMI İÇİN PAZARLARLIKLAR SÜRÜYOR

    Orta sahaya yaratıcı bir isim katmak isteyen yönetim, Sion'dan Pajtim Kasami'yle ciddi olarak ilgileniyor.

  • 12 Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri! Peterson, Kasami, Aatif, Skrtel...
    12 | 18

    Oyuncuyla anlaşmaya varıldı, kulübünün istediği 4 milyon euro'luk bonservis bedeli düşürülmeye çalışılıyor.

  • 13 Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri! Peterson, Kasami, Aatif, Skrtel...
    13 | 18

    Kasami, şu anda sarı-lacivertli takıma en yakın futbolcu olarak görünüyor.

  • 14 Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri! Peterson, Kasami, Aatif, Skrtel...
    14 | 18

    KAMENİ HAYATINDAN MEMNUN

    Sezon başında yabancı kontenjanı nedeniyle kadroya alınmayan kaleci Carlos Kameni, çalışmalarını ayrı olarak sürdürüyor.

  • 15 Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri! Peterson, Kasami, Aatif, Skrtel...
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    Yönetim, 2.2 milyon euro maaş alan ve 1.5 yıl kontratı bulunan Kameni'yi göndermek için her yolu deniyor ancak Kameni ayrılmayı düşünmüyor.

     

  • 16 Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri! Peterson, Kasami, Aatif, Skrtel...
    16 | 18

    AATIF YİNE GİTMEK İSTEMİYOR

    Aatif Chahechouhe'nun durumu bir türlü netleşmiyor. Ersun Yanal tarafından affedilen oyuncuya Çaykur Rizespor'dan teklif geldi.

  • 17 Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri! Peterson, Kasami, Aatif, Skrtel...
    17 | 18

    Kulüp bu teklifi kabul etse de Faslı futbolcu takımdan ayrılmak istemediğini belirtti.

  • 18 Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri! Peterson, Kasami, Aatif, Skrtel...
    18 | 18

    Geçtiğimiz sezon Trabzonspor ve Sivasspor'dan gelen teklifleri reddeden oyuncunun, yapılacak transferle göre 2. devrede kadroya yazılmaması bekleniyor.

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