Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri!

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor... Sarı-Lacivertliler, Beşiktaş'ta kadro dışı bırakıldıktan sonra satış listesine konulan Tolgay Arslan transferinde sona yaklaştı.
Beşiktaş İkinci Başkanı Serdal Adalı da yaptığı açıklamada görüşmeleri doğrularken, dün akşam saatlerinde Tolgay Arslan, Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Ekici'yi Instagram'dan takibe aldı.
İki kulüp arasında pazarlıkların sona geldiği, pürüzlerin giderilmesinin ardından Tolgay Arslan'ın kısa süre içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.
COMOLLİ DE DOĞRULADI
Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Galatasaray'da kadro dışı kalan Serdar Aziz ve Beşiktaş’ın kampa götürmediği Tolgay Arslan’la ilgilendiklerini de ilk kez resmi ağızdan doğruladı. Comolli, "Serdar Aziz ve Tolgay Arslan ile ilgileniyoruz ama detay veremem. Sol bek, kanat ve orta saha ile ilgili bazı girişimler de devam ediyor" bilgisini verdi.
MOSES İÇİN BEKLEYEME GEÇİLDİ
İngiliz basını, Fenerbahçe'nin kanatlarını güçlendirmek için harekete geçtiğini, Chelsea’den Victor Moses’i istediğini iddia etti.
28 yaşındaki Nijerya asıllı İngiliz sağ kanat oyuncusu için Fenerbahçe’nin Maviler’e 6 aylık kiralama teklifinde bulunduğu ve Chelsea’nin cevabını beklediği belirtildi.
Chelsea’de fazla süre alamayan, bu sezon sadece 6 maçta 176 dakika forma giyen Viktor Moses, orta sahanın sağında ve sol kanatta da görev yapabiliyor.
COENTRAO, FENER’E ÖNERİLDİ
Portekiz basını, 2011-15 yılları arasında Real Madrid forması giyen Portekizli sol bek oyuncusu Fabio Coentrao’nun Fenerbahçe’ye önerildiğini yazdı. Halen Portekiz 1. Lig ekibi Rio Ave’de oynayan Coentrao bu sezon çıktığı 12 maçta 3 asist yaptı.
YENİ GOLCÜ BABACAR!
Forvet için İtalyan ekibi Sassuolo’da mutsuz olan Khouma Babacar’ı listeye alan Sarı-Lacivertliler, 2022’ye kadar sözleşmesi bulunan oyuncu için takımıyla görüşmelere başladı.
İtalyan basınından Alfredopedulla’nın haberine göre; Sassuolo’da Matri, Raspadori ve Kevin-Prince Boateng gibi yıldızların arkasında kalan Babacar, Fenerbahçe’ye bir adım yakın.
Habere göre, Sarı-Lacivertliler’den gelen satın alma opsiyonlu sezon sonuna kadar kiralama teklifine İtalyan ekip sıcak bakıyor.
PELKAS'TA SON DURUM
PAOK'un 10 numarası Dimitris Pelkas, Fenerbahçe'nin teklifine sıcak bakıyor... Bonservis konusunda Fenerbahçe ve Yunan kulübü henüz net pazarlık aşamasına gelmese de Sarı-Lacivertliler'in bu transferi 5 milyon Euro gibi bonservis bedeliyle bitirebileceği konuşuluyor.
KANADA PETERSON!
Kanarya sağ kanat için İsveçli Kristoffer Peterson’la görüşüyor. Hollanda’da Heracles Almelo forması giyen 24 yaşındaki oyuncu bu sezon gösterdiği harika performansla dikkat çekti.
YUNUS MALLI REDDETTİ!
Fenerbahçe transfer döneminde 4 koldan çalışmalarını sürdürürken gündeme milli takımımızın oyuncusu Yunus Mallı da geldi. Fenerbahçe adına iki yönetici hem kulübü hem de oyuncuyla görüşmek için Almanya’ya giderken, Sarı-Lacivertliler Wolfsburg kulübüyle anlaşma zemini yakaladı.
Yunus ise bu tekliften dolayı çok heyecanlandığı fakat kariyerine şimdilik Almanya’da devam etmek istediğini ifade ederek Fenerbahçe’nin teklifini reddetti.
ISLA'YA TALİP ÇIKTI
Premier Lig ekibi Fulham'ın de Fenerbahçeli İsla’ya kanca attığı öne sürüldü. İngiliz ekibinin, Kanarya’ya 3 milyon euro teklif ettiği, Fener’in ise 5 milyon euro istediği İngiliz basınında yer aldı.
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