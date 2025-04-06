Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'den Trabzonspor maçında penaltı beklentisi! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'den Trabzonspor maçında penaltı beklentisi!

        Fenerbahçe, Trabzonspor maçının 45. dakikasında penaltı bekledi. Hakem Mehmet Türkmen bir süre VAR hakemini dinledikten sonra oyunu devam ettirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.04.2025 - 20:14 Güncelleme: 06.04.2025 - 20:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe'den penaltı beklentisi!
        ABONE OL

        Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında karşılaştığı Trabzonspor maçının 45. dakikasında penaltı bekledi.

        44'üncü dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Szymanski ortasını yaptı. Fred'in ceza sahası sağ çaprazından şutunda top Zubkov'dan sekip kornere çıktı.

        Fenerbahçeli futbolcular bu pozisyonda penaltı itirazında bulundu. Mehmet Türkmen kornerin hızlı kullanılmasını istemedi ve VAR'la iletişim kurdu.

        VAR'da Daniel Stefanski pozisyonu inceledikten sonra hakeme herhangi bir izleme tavsiyesinde bulunmadı. Fenerbahçe tribünleri bu karara tepki gösterdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti'den CHP lideri Özel'e cunta tepkisi
        AK Parti'den CHP lideri Özel'e cunta tepkisi
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        CHP'de olağanüstü kurultay günü!
        CHP'de olağanüstü kurultay günü!
        Narin’in son doğum günü görüntüleri ortaya çıktı
        Narin’in son doğum günü görüntüleri ortaya çıktı
        Komşular arasında silahlı kavga: 5 ölü, 6 yaralı
        Komşular arasında silahlı kavga: 5 ölü, 6 yaralı
        Bursaspor adım adım şampiyonluğa!
        Bursaspor adım adım şampiyonluğa!
        Yazı beklerken kış geldi
        Yazı beklerken kış geldi
        Errol Musk, oğlu Elon hakkında konuştu
        Errol Musk, oğlu Elon hakkında konuştu
        Deve paniği! Ezilme tehlikesi yaşandı
        Deve paniği! Ezilme tehlikesi yaşandı
        İngiltere'de "çay saati" nasıl doğdu?
        İngiltere'de "çay saati" nasıl doğdu?
        Papa uzun süre sonra ilk kez halkı selamladı
        Papa uzun süre sonra ilk kez halkı selamladı
        Para çok, jübile maçı yok
        Para çok, jübile maçı yok
        Hedefinde damat da varmış!
        Hedefinde damat da varmış!
        Dalgalar getirdi
        Dalgalar getirdi
        Twitter'dan BlueSky'a dijital göç
        Twitter'dan BlueSky'a dijital göç
        "Ferhunde hanım gelemedi biz geldik"
        "Ferhunde hanım gelemedi biz geldik"
        Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü
        Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü
        Gözaltı kararı bulunan Kaan Ketenci yakalandı
        Gözaltı kararı bulunan Kaan Ketenci yakalandı
        Yaşlandığınıza dair 4 tuhaf işaret
        Yaşlandığınıza dair 4 tuhaf işaret
        ABD'de Ukraynalılara "ülkeyi terk edin" mesajı
        ABD'de Ukraynalılara "ülkeyi terk edin" mesajı