Fenerbahçe'den Yüksel Yıldırım'a cevap!

Fenerbahçe Kulübü, Samsunspor maçının ardından resmi hesabından bir açıklama yayımlayarak, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'a cevap verdi.

Sarı-lacivertliler, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın sarf ettiği, "Fenerbahçeliler hakemin boğazına sarılmışlar diye duydum" sözlerini yalanladı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Samsunspor ile oynadığımız müsabakanın ardından Samsunspor Kulübü Başkanı tarafından yapılan açıklamaları hayretle takip etmiş bulunmaktayız.

Öncelikle açıkça ifade etmek isteriz ki, futbolcularımızın hakeme yönelik herhangi bir fiziki müdahalede bulunduğu yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır. Bu tür mesnetsiz ve gerçekle hiçbir ilgisi olmayan ithamların kamuoyu önünde dile getirilmesi sorumsuz bir yaklaşımın göstergesidir.

REKLAM

Başkanımız Sayın Sadettin Saran, maçın ardından tribünlerde yaşanan gerginliğin büyümemesi ve olayların daha fazla tırmanmaması adına ilgili bölgeye giderek ortamın sakinleşmesi için çaba göstermiştir.

Başkanımızın oradaki varlığı, iddia edildiği gibi herhangi bir kişi ya da kulübe destek amacı taşımamakta, yalnızca gerginliğin sonlandırılmasına yönelik sorumluluk bilinciyle atılmış bir adımdır.

Ne yazık ki Samsunspor Kulübü Başkanı'nın her maçımız öncesinde ve sonrasında camiamızın sinir uçlarına dokunan açıklamaları adeta bir alışkanlık haline getirdiğini görmekteyiz.

Bugün ortaya çıkan atmosfer için başkalarını suçlamak yerine, öncelikle kendi kullandığı dilin yarattığı gerilimin sorumluluğuyla yüzleşmesi gerekir.

Sporun ruhuna ve rekabetin doğasına zarar veren, gerilimi bilinçli şekilde tırmandırmayı amaçlayan bu tür provokatif söylemler Türk futboluna hiçbir katkı sağlamadığı gibi, yöneticilik sorumluluğuyla da bağdaşmamaktadır.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, camiamızı hedef alan bu tür provokatif söylemlerin karşısında durmaya devam edeceğimizi ve gerçek dışı iddiaların kamuoyunu yanıltmasına asla izin vermeyeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."

YÜKSEL YILDIRIM NE DEDİ?

Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe maçının ardından, "Devre arasında Fenerbahçeliler hakemin boğazına sarılmış diye laflar geldi, bilmiyorum, gözümle görmedim. Hakemin boğazına sarılmışlar diye duydum! Tribünde söyledi arkadaşlar." şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.