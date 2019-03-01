Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta maçında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'da kulüp başkanı Hasan Kartal, Fenerbahçe karşısında ligin ikinci yarısında yakaladıkları çıkışı sürdürmek istediklerini söyledi.
Çaykur Rizespor olarak ikinci yarıda 6 maçta 16 puan toplamalarına rağmen kümede kalma yarışından uzaklaşamadıklarını ifade eden Kartal, "Bunda ilk yarıda topladığımız 12 puanın etkisi var. Yarış gittikçe kızışıyor. Amacımız bir an önce ateş çemberinden uzaklaşmak. Lig sonuna kadar çok takım bu zorluğu yaşayacak. Biz bir an önce kurtulmak istiyoruz." diye konuştu ve kümede kalma yarışının her geçen hafta zorlaştığının altını çizdi.
Kartal, Fenerbahçe ile zor bir maça çıkacaklarını vurgulayarak, "Fenerbahçe Türkiye'nin en öneli takımlarından. Bu sene aldığı sonuçlar kimseyi yanıltmasın. Beşiktaş karşısında 3-0'dan geri dönmeyi başardı. Galatasaray karşısında da 2-0'dan geri dönmeyi başarmıştı. Çok zor bir atmosfer bizi bekliyor." ifadelerini kullandı.
Ligin ilk yarısındaki maçı 3-0 kazandıklarını anımsatan Kartal,
"İki takım da ilk yarıdan çok farklı bir görüntü içerisinde. Bu maçın hikayesi çok farklı olacak. İyi bir gidişatımız var. Fenerbahçe deplasmanından puanla dönmek önemli. Fenerbahçe karşısında ligin ikinci yarısında yakaladığımız çıkışımızı sürdürmek istiyoruz."dedi
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