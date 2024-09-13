Fenerbahçe, Emre Mor'un sözleşmesini uzattı!
Fenerbahçe, Emre Mor'un 2025'te bitecek sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatıldığını TFF'ye bildirdi.
Giriş: 13.09.2024 - 23:09 Güncelleme: 13.09.2024 - 23:09
Fenerbahçe, Emre Mor'un 2025'te bitecek sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatıldığını TFF'ye bildirdi.
Sarı-lacivertliler, Emre Mor'u 2022 yazında Fatih Karagümrük'ten kadrosuna katmıştı.
Fenerbahçe forması altında 49 maçta sahayaFenerbahçe, Emre Mor'un sözleşmesini uzattı! çıkan Emre Mor, 6 gol attı ve 5 asist yaptı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ