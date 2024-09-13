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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, Emre Mor'un sözleşmesini uzattı! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, Emre Mor'un sözleşmesini uzattı!

        Fenerbahçe, Emre Mor'un 2025'te bitecek sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatıldığını TFF'ye bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2024 - 23:09 Güncelleme: 13.09.2024 - 23:09
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        Fenerbahçe, sözleşmesini uzattı!
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        Fenerbahçe, Emre Mor'un 2025'te bitecek sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatıldığını TFF'ye bildirdi.

        Sarı-lacivertliler, Emre Mor'u 2022 yazında Fatih Karagümrük'ten kadrosuna katmıştı.

        Fenerbahçe forması altında 49 maçta sahayaFenerbahçe, Emre Mor'un sözleşmesini uzattı! çıkan Emre Mor, 6 gol attı ve 5 asist yaptı.

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