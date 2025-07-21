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        Haberler Bilgi Spor Fenerbahçe-Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi maç takvimi

        Fenerbahçe-Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maç takvimi

        Fenerbahçe-Feyenoord maçı tarihi gündemde en çok araştırılan konulardan biri oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu kura çekimi tamamlandı. İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşen kura ile temsilcimiz Fenerbahçe, Hollanda'nın Feyenoord takımı ile eşleşti. Sarı-lacivertliler, Feyenoord'u yenmesi halinde play-off turuna yükselecek. Elenmesi durumunda ise Avrupa serüvenine UEFA Avrupa Ligi lig etabında devam edecek. Peki, Fenerbahçe-Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maç takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.07.2025 - 15:25 Güncelleme: 21.07.2025 - 15:25
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        UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme kura çekimi tamamlandı. İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura ile temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu. Organizasyona 3. eleme turuna lig yolundan dahil olan sarı-lacivertliler, eski futbolcusu Robin van Persie'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Feyenoord ile mücadele edecek. Peki, Fenerbahçe-Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maç tarihi...

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        FENERBAHÇE-FEYENOORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Fenerbahçe-Feyenoord maçı, 5 veya 6 Ağustos tarihinde oynanacak. Fenerbahçe-Feyenoord rövanş mücadelesi ise 12 Ağustos tarihinde oynanacak.

        Sarı-lacivertliler ilk maçı Rotterdam'da oynayacak. Fenerbahçe, rövanşta ise rakibini Kadıköy'de ağırlayacak.

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        FENERBAHÇE-FEYENOORD MAÇI HANGI KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

        Feyenoord-Fenerbahçe maçının TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanması bekleniyor.

        Detaylı takvim 25 Temmuz’da UEFA tarafından duyurulacak.

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        FENERBAHÇE’NİN AVRUPA YOLU

        Sarı-lacivertliler, rakibini saf dışı bırakması halinde play-off turuna yükselecek. Kanarya, bu turu da geçtiği takdirde ise Şampiyonlar Ligi'nde lig etabına adını yazdıracak.

        Fenerbahçe, elenmesi durumunda ise Avrupa serüvenine UEFA Avrupa Ligi lig etabında devam edecek.

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        PLAY-OFF'TAKİ MUHTEMEL RAKİPLER DE BELLİ OLDU

        Fenerbahçe'nin Feyenoord'u elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri de belli oldu.

        Sarı-lacivertliler, Feyenoord'u saf dışı bırakırsa, Benfica - Nice eşleşmesinin galibi ya da Club Brugge - Salzburg /Brann eşleşmelerinden çıkan takımla play-off turunda karşılaşacak.

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        ROBIN VAN PERSIE ÇALIŞTIRIYOR

        Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki rakibi Feyenoord'u tanıdık bir isim çalıştırıyor. Sarı-lacivertlilerde 2015-2018 yılları arasında forma giyen Robin van Persie, Hollanda ekibinin teknik direktörlüğünü yapıyor. 41 yaşındaki teknik adam, 24 Şubat’ta Feyenoord’un başına geçmişti. Robin van Persie, 2015/16 sezonunda Manchester United’dan sarı-lacivertli ekibe transfer olmuş, çıktığı 87 maçta 36 gol atmıştı.

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