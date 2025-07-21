UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme kura çekimi tamamlandı. İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura ile temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu. Organizasyona 3. eleme turuna lig yolundan dahil olan sarı-lacivertliler, eski futbolcusu Robin van Persie'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Feyenoord ile mücadele edecek. Peki, Fenerbahçe-Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maç tarihi...