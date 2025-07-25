Fenerbahçe-Feyenoord maçının tarihi belli oldu!

Fenerbahçe'nin, Feyenoord ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu maçlarının tarih ve saatleri belli oldu.

Sarı-lacivertliler, ilk maçta 6 Ağustos Çarşamba Feyenoord deplasmanına gidecek. Bu mücadele 22.00'de başlayacak.

Fenerbahçe, rövanş karşılaşmasında ise Feyenoord'u 12 Ağustos Salı günü Kadıköy'de konuk edecek. Bu karşılaşma ise saat 20.00'de başlayacak.