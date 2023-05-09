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Fenerbahçe, Final-Four için Olympiakos deplasmanında!

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague Play-Off serisi 5'inci ve son maçında Yunanistan ekibi Olympiakos ile 9 Mayıs Salı günü deplasmanda karşı karşıya gelecek. Barış ve Dostluk Salonu'nda TSİ 21.30'da başlayacak karşılaşmayı kazanan takım, EuroLeague Dörtlü Final'e adını yazdıracak

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AA / HABERTURK.COM
  • Fenerbahçe, Final-Four için Olympiakos deplasmanında!

    Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi beşinci ve son maçında bugün Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a konuk olacak.
  • Fenerbahçe, Final-Four için Olympiakos deplasmanında!

    Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 21.30'da başlayacak. Mücadele, S Sport tarafından yayınlanacak.
  • Fenerbahçe, Final-Four için Olympiakos deplasmanında!

    2-2'lik eşitliğin olduğu ve maçı kazanan tarafın Dörtlü Final'e yükseleceği eşleşmede, Olympiakos'un ev sahipliğinde Yunanistan'da yapılan ilk iki karşılaşmada takımlar, birer galibiyet elde etti.
  • Fenerbahçe, Final-Four için Olympiakos deplasmanında!

    Eşleşmedeki ilk maçta Olympiakos 79-68 galip gelirken, ikinci müsabakayı Fenerbahçe Beko, 82-78 kazandı.
  • Fenerbahçe, Final-Four için Olympiakos deplasmanında!

    Serinin Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan iki maçında da takımlar birer galibiyet elde etti.
  • Fenerbahçe, Final-Four için Olympiakos deplasmanında!

    Konuk Yunanistan temsilcisi, İstanbul'daki ilk karşılaşmadan 72-71 galip ayrılırken, serinin dördüncü maçında ev sahibi olma avantajını iyi kullanan sarı-lacivertliler, rakibini 73-69 mağlup etti ve durumu 2-2'ye getirdi.
  • Fenerbahçe, Final-Four için Olympiakos deplasmanında!

    Fenerbahçe, serinin son maçını kazanması durumunda, 19-21 Mayıs tarihlerinde Litvanya'nın Kaunas kentinde düzenlenecek THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali için bileti alacak ve rakipleriyle Zalgiris Arena'da şampiyonluk mücadelesi verecek.
  • Fenerbahçe, Final-Four için Olympiakos deplasmanında!

    Fenerbahçe ile Olympiakos, Avrupa Ligi'nde 31. kez karşı karşıya gelecek.
  • Fenerbahçe, Final-Four için Olympiakos deplasmanında!

    İki takım arasında daha önceki 30 mücadelenin 15'ini Fenerbahçe, 15'ini de Olympiakos kazandı.

    Avrupa Ligi şampiyonu olma başarısı gösteren ilk Türk takımı olan Fenerbahçe, Dörtlü Final'e beş kez arka arkaya katılım gerçekleştiren tek Türk basketbol takımı olma unvanına da sahip.

     

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