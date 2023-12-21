Fenerbahçe-Galatasaray derbilerinde gol yükünü yabancı futbolcular çekiyor!

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 24 Aralık Pazar günü derbide karşılaşacak Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son yıllarda oynanan maçlarda skor yükünü ağırlıklı olarak yabancı futbolcular çekti.

İki takım arasında geride kalan 10 sezonda oynanan 22 derbide Galatasaray 19 kez ağları havalandırdı, Fenerbahçe ise rakibine 16 golle karşılık verdi.

Bu müsabakalarda atılan 35 golün 29'unu yabancı futbolcular, 6'sını ise Türk oyuncular kaydetti. Bu dönemde Galatasaray'ın 16, Fenerbahçe'nin de 13 golünü yabancı futbolcular attı. Takımların üçer golünü ise Türk oyuncular filelere gönderdi.

23 YABANCI OYUNCU GOL ATTI Fenerbahçe ile Galatasaray arasında geride kalan 10 sezonda yapılan derbilerde 23 yabancı oyuncu gol sevinci yaşadı. REKLAM İki takım arasında 2013-2014 sezonunda oynanan ilk maçtan bu yana yapılan 22 derbide sarı-lacivertlilerden 12, sarı-kırmızılılardan 11 yabancı oyuncu skoru değiştirdi. Söz konusu dönemde Fenerbahçe'den 3, Galatasaray'dan da 2 Türk futbolcu rakip fileleri havalandırdı. İki takımın mevcut kadrolarında 5 futbolcu rekabette daha önce gol sevinci yaşadı. Fenerbahçe'den Miguel Crespo, Miha Zajc ve Serdar Dursun, Galatasaray'dan da Kerem Aktürkoğlu, Sergio Oliveira ve Mauro Icardi daha önceki derbilerde ağları havalandırdı. SON 10 SEZONDA SONUÇLAR VE GOLLER Fenerbahçe ile Galatasaray arasında geride kalan 10 sezonda oynanan 22 derbinin sonuçları ve gol atan futbolcular şunlar: Tarih Stat Organizasyon Skor (FB-GS) Goller 10.11.2013 Fenerbahçe Süper Lig 2 - 0 Emre Belözoğlu, Baroni 06.04.2014 Türk Telekom Süper Lig 0 - 1 Sneijder 25.08.2014 Manisa 19 Mayıs TFF Süper Kupa 0 - 0 - 18.10.2014 Türk Telekom Süper Lig 1 - 2 Alper Potuk / Sneijder (2) 08.03.2015 Fenerbahçe Süper Lig 1 - 0 Kuyt 25.10.2015 Fenerbahçe Süper Lig 1 - 1 Diego / Olcan Adın 13.04.2016 Türk Telekom Süper Lig 0 - 0 - 26.05.2016 Antalya Türkiye Kupası 0 - 1 Podolski 20.11.2016 Ülker Süper Lig 2 - 0 Van Persie (2) 23.04.2017 Türk Telekom Süper Lig 1 - 0 Josef de Souza 22.10.2017 Türk Telekom Süper Lig 0 - 0 - 17.03.2018 Ülker Süper Lig 0 - 0 - 02.11.2018 Türk Telekom Süper Lig 2 - 2 Valbuena, Jailson / Donk, Linnes 14.04.2019 Ülker Süper Lig 1 - 1 Eljif Elmas / Onyekuru 28.09.2019 Türk Telekom Süper Lig 0 - 0 - 23.02.2020 Ülker Süper Lig 1 - 3 Kruse / Donk, Falcao, Onyekuru 27.09.2020 Türk Telekom Süper Lig 0 - 0 - 06.02.2021 Ülker Süper Lig 0 - 1 Mustafa Muhammed 21.11.2021 Nef Süper Lig 2 - 1 Mesut Özil, Crespo / Kerem Aktürkoğlu 10.04.2022 Ülker Süper Lig 2 - 0 Zajc, Serdar Dursun 08.01.2023 Ülker Süper Lig 0 - 3 Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi 04.06.2023 Nef Süper Lig 3 - 0 Nicolo Zaniolo (2) Mauro Icardi