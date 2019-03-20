Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında oynanacak derbilerin tarihleri Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. Duyurulan 27-31 hafta programlarına göre; 28. haftadaki Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 14 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Ligin 31. haftasındaki Galatasaray - Beşiktaş derbisinin tarihi ise 5 Mayıs Pazar saat 19.00 olarak belirlendi. Beşiktaş - Başakşehir maçı 13 Nisan'da, Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ise 27 Nisan'da...